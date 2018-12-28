Национальный аэропорт Минск встретил 4,5-миллионного пассажира

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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск обслужил 4,5-миллионного пассажира с начала 2018 года, сообщили БЕЛТА в аэропорту.

Столичный воздушный порт 28 декабря встретил своего 4,5-миллионного пассажира этого года. Им оказался гражданин Китая Сюминь Ян, прибывший в Минск рейсом №CA721 авиакомпании AirChina из Пекина.

"Я очень люблю Беларусь. А в Минске работаю и могу сказать, что это очень красивый город с воспитанными жителями, в котором всегда спокойно и уютно", - сказал Сюминь Ян. Он отметил, что безвизовый режим дал возможность большому количеству китайских туристов посещать столицу Беларуси и наслаждаться приятной атмосферой этого города.

Благодаря масштабным вложениям последних лет в инфраструктуру аэропорта, модернизацию аэровокзального комплекса и улучшение качества обслуживания пассажиров Национальный аэропорт Минск становится все более привлекательным как для авиакомпаний, так и для путешественников, подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани. Столичный аэропорт продолжает укреплять позиции удобного транзитного узла для перелетов в другие пункты назначения.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-