Танцы Лукашенко, новая базовая, замена визам «на закупы» и история игрушек - все за вчера

Доброе утро!

До Нового года осталось три дня — и нам кажется, уже пора подводить политико-экономические и жизненные итоги этого жесткого 2018-го. Вот здесь у нас яркие победы, громкие скандалы и большие маневры уходящего года, здесь — все потери, все великие и известные, с которыми мы попрощались навсегда, а здесь — все, что было важного в нашей культуре в 2018-м (например, скандалы с «Саломеей» и «белорусским «Оскаром» помните?!).

Сегодня нас ждет важный день (и нет, мы не только о последнем рабочем в этом году) — в Москве пройдет очередная встреча Лукашенко и Путина . Президенты продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря . Ну и решат, как быть с договором 1999-го года. А пока российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. Так что скрестили пальцы, господа независимые белорусы!

Но это сегодня — а вчера президент вовсю танцевал с «Мисс Беларусь» Марией Василевич на новогоднем балу во Дворце независимости. Вы видели, как зажигательно это было ?!





Так, вернемся из Дворца независимости на землю. С 1 января повышают базовую величину — и сразу на рубль! Соответственно, сразу серьезно вырастут штрафы и некоторые пособия , имейте в виду. Что еще затронет наши кошельки, дайте вспомнить… А! Подорожают некоторые сигареты (зато появятся в продаже новые марки) и появится новый тариф на электроэнергию для некоторых жилых домов .

Сглазили, точно сглазили… Минское хоккейное «Динамо» снова проиграло . Тоскливо, конечно. Впереди нас ждет еще одна игра в этом году, а потом домашняя серия с грандами. Но мы продолжаем плакать, колоться, но жрать свой кактус верить в наших парней! И успокаивать их тем, что хоккейное «Динамо» — не единственное разочарование в спорте 2018 года — их у нас во-о-он сколько было ! Ай, давайте лучше гордиться нашей фристайлисткой Аней Гуськовой — ее назвали лучшей спортсменкой года в Беларуси. Как думаете, кто стал лучшим у мужчин ?

Вы уже успели распереживаться из-за отмены польских виз «на закупы»? Но в посольстве говорят, что изменения носят «чисто технический характер» . Правда, теперь заявителям на краткосрочные шенгенские визы нужно будет подтверждать бронирование жилья в Польше (раньше для визы «на закупы» требовались чеки Tax Free). Не такой уж и «технический», нам кажется…

Если в Польшу ехать вам пока не на чем, то давайте повнимательнее изучим рынок автомобилей — может, решите, наконец, покупать или ждать. Вот здесь расскажем , что будет с авторынком в целом и ценами на новые машины в частности в наступающем году.





А может, рванем не в Польшу, а за город?.. Да насовсем?.. Ну да, если переезжать туда жить, то машины понадобятся каждому взрослому члену семьи, но зато сколько радости!.. В этом году мы услышали много интересных и позитивных историй о том, как можно жить не только в городах, но и в глухих деревнях, на хуторах и в экопоселениях. В преддверии Нового года мы узнали у героев наших публикаций, чем интересен был для них минувший год, какие события запомнились и какие планы они строят на следующий . Задумайтесь!..

А в Минске вчера начался суд над подростком, который с ножом напал на отца . Да-да, это та самая страшная история в семье «Лилькиного папы» . Сегодня Дмитрий и его сын впервые увидели друг друга после той трагедии. А еще вдруг объявился мужчина, который привез в больницу избитого парня — и тот умер. Помните, его с женой объявляли в розыск , она пришла в милицию — а он нет? Правда появился он не в Беларуси, а на YouTube . «Уехал, решил на связь пока не выходить. Пусть милиция вначале разберется. Я ранее судимый за пьяный руль, еще в 20-летнем возрасте». Но его версия событий расходится с версиями других участников трагического инцидента, увы.

Все новости пятницы, 28 декабря





Кстати.TUT.BY уже показывал , как выглядит праздничная иллюминация в Минске, какие в городе открылись ярмарки ( такие и вот такие ) и даже рассказывал , как главные елки выглядят в разных городах Европы. Ой, а видели ночное синее-синее небо над Нью-Йорком ?! Местные уже начали шутить об инопланетном вторжении (выглядело и впрямь жутковато!), но вскоре мы узнали, что это было. А если вам все еще не хватило новогоднего настроения, посмотрите на новогодний декор в нескольких минских кафе и ресторанах (кстати, какое заведение, по вашему мнению, в прошлом году было лучшим ?) — получилось атмосферно , а потом восхититесь, как здорово украсили свои дома наши читатели ! Всем бы строителям страны такие ровные руки, как у наших доморощенных (и это — не обидное слово!) декораторов ( а то такое позорище на одноименной «Доске» встречается! ). А если на елках еще и старые игрушки «с историей» встречаются — то это не только красиво, но и интересно .

Тс-с-с… Чувствуете?.. Уже совсем Новый год…

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