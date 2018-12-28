Танцы Лукашенко, новая базовая, замена визам «на закупы» и история игрушек - все за вчера

Доброе утро!
До Нового года осталось три дня — и нам кажется, уже пора подводить политико-экономические и жизненные итоги этого жесткого 2018-го.
у нас яркие победы, громкие скандалы и большие маневры уходящего года, Вот здесь — все потери, все великие и известные, с которыми мы попрощались навсегда, а здесь — все, что было важного в нашей культуре в 2018-м (например, скандалы с здесь «Саломеей» и помните?!). «белорусским «Оскаром»
Сегодня нас ждет важный день (и нет, мы не только о последнем рабочем в этом году) —
. Президенты продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах в Москве пройдет очередная встреча Лукашенко и Путина . Ну и решат, как быть с договором 1999-го года. А пока российский премьер на встрече в Кремле 25 декабря о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. Так что скрестили пальцы, господа независимые белорусы! Дмитрий Медведев подписал распоряжение
Но это сегодня — а вчера президент вовсю танцевал с «Мисс Беларусь» Марией Василевич на новогоднем балу во Дворце независимости.
?! Вы видели, как зажигательно это было
Так, вернемся из Дворца независимости на землю. С 1 января
— и сразу на рубль! Соответственно, сразу серьезно повышают базовую величину , имейте в виду. Что еще затронет наши кошельки, дайте вспомнить… А! вырастут штрафы и некоторые пособия (зато появятся в продаже новые марки) и появится новый тариф на электроэнергию Подорожают некоторые сигареты . для некоторых жилых домов
Сглазили, точно сглазили…
. Тоскливо, конечно. Впереди нас ждет еще одна игра в этом году, а потом домашняя серия с грандами. Но мы продолжаем Минское хоккейное «Динамо» снова проиграло плакать, колоться, но жрать свой кактус верить в наших парней! И успокаивать их тем, что хоккейное «Динамо» — не единственное разочарование в спорте 2018 года — ! Ай, давайте лучше гордиться нашей фристайлисткой Аней Гуськовой — ее назвали лучшей спортсменкой года в Беларуси. их у нас во-о-он сколько было ? Как думаете, кто стал лучшим у мужчин
Вы уже успели распереживаться из-за отмены польских виз «на закупы»? Но в посольстве говорят, что
. Правда, теперь заявителям на краткосрочные шенгенские визы нужно будет подтверждать бронирование жилья в Польше (раньше для визы «на закупы» требовались чеки Tax Free). Не такой уж и «технический», нам кажется… изменения носят «чисто технический характер»
Если в Польшу ехать вам пока не на чем, то давайте повнимательнее изучим рынок автомобилей — может, решите, наконец, покупать или ждать.
, что будет с авторынком в целом и ценами на новые машины в частности в наступающем году. Вот здесь расскажем
А может, рванем не в Польшу, а за город?.. Да насовсем?.. Ну да, если переезжать туда жить, то машины понадобятся каждому взрослому члену семьи, но зато сколько радости!.. В этом году мы услышали много интересных и позитивных историй о том, как можно жить не только в городах, но и в глухих деревнях, на хуторах и в экопоселениях. В преддверии Нового года мы узнали у героев наших публикаций,
. Задумайтесь!.. чем интересен был для них минувший год, какие события запомнились и какие планы они строят на следующий
А в Минске вчера
. Да-да, это та самая начался суд над подростком, который с ножом напал на отца . Сегодня Дмитрий и его сын впервые увидели друг друга после той трагедии. А еще вдруг объявился мужчина, который привез в больницу избитого парня — и тот умер. Помните, страшная история в семье «Лилькиного папы» , она его с женой объявляли в розыск в милицию — а он нет? Правда появился он не в Беларуси, а пришла . «Уехал, решил на связь пока не выходить. Пусть милиция вначале разберется. Я ранее судимый за пьяный руль, еще в 20-летнем возрасте». Но его версия событий расходится с версиями других участников трагического инцидента, увы. на YouTube
Все новости пятницы, 28 декабря
Кстати.TUT.BY уже
, как выглядит праздничная иллюминация в Минске, какие в городе открылись ярмарки ( показывал и такие ) и даже вот такие , как главные елки выглядят в разных городах Европы. Ой, а видели рассказывал ?! Местные уже начали шутить об инопланетном вторжении (выглядело и впрямь жутковато!), но вскоре мы узнали, что это было. А если вам все еще не хватило новогоднего настроения, посмотрите на новогодний декор в нескольких минских кафе и ресторанах (кстати, какое заведение, по вашему мнению, ночное синее-синее небо над Нью-Йорком ?) — в прошлом году было лучшим , а потом восхититесь, получилось атмосферно ! Всем бы строителям страны такие ровные руки, как у наших доморощенных (и это — не обидное слово!) декораторов ( как здорово украсили свои дома наши читатели ). А если на елках еще и старые игрушки «с историей» встречаются — то а то такое позорище на одноименной «Доске» встречается! . это не только красиво, но и интересно
Тс-с-с… Чувствуете?.. Уже совсем Новый год…
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До Нового года осталось три дня - и нам кажется, уже пора подводить политико-экономические и жизненные итоги этого жесткого 2018-го.