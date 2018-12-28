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Как сложилась судьба кабана Ниф-Нифа, который жил в «однушке» на Пушкинской

29.12.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В октябре мы рассказывали историю о том, как в квартире минчанина Юрия жил четырехнедельный вьетнамский кабан. Как объяснял хозяин, животное он купил для своего отца из деревни. Правда, после жалоб соседей в ЖЭС, мужчину попросили избавиться от кабана и отец Юрия Анатолий Савельевич увез животное в деревню. Спустя два месяца мы проведали кабана и посмотрели, в каких условиях после «однушки» на Пушкинской он живет сейчас.


Кабану уже три месяца. Он немного подрос со времен нашей первой встречи, но при виде гостей все также довольно хрюкает. Изменились и условия проживания кабана. Еще в октябре он жил в однокомнатной квартире в хрущевке неподалеку от метро «Пушкинская» в Минске. Но после жалоб соседей, Ниф-Нифа увезли в деревню Болтичи Гродненской области, поселили в невысоком хлеву, дверь которого открывают только для того, чтобы покормить животное.

Хозяин для которого покупали кабана — Анатолий Савельевич. Он уехал в Минск к сыну до весны. А вот кабанчика оставили в Болтичах. За ним присматривает 64-летний сосед Александр Александрович.


Мужчина очень недоволен, что Ниф-Нифа оставили на него без еды. Из-за этого первые минуты разговора не клеятся.

— Чему я рад буду? Я чем кабана кормить буду? Он же уехал, ключи от хаты не оставил, а там все. Я же не подсобный работник, я простой советский офицер. Мне за свои грошы ему еду покупать? Кинул свинью, поехал. Только вечером позвонил Юра и попросил посмотреть за свиньей.

Позже сосед становится спокойней. Рассказывает, что хозяин участка — Анатолий Савельевич — минчанин, который в последние годы переехал в Болтичи, чтобы квартира осталась сыну. Хозяйства мужчина не вел, был только кот, а осенью привез кабана.


Александр Александрович рассказывает, что никто из других соседей свинью не взял, потому что никому это не надо. Да и в деревне не принято делить чужое хозяйство.

— Это я просто по душевной доброте согласился четыре месяца его посмотреть. Кабан не агрессивный, все хорошо, единственная проблема — еда.

Сосед утром и вечером кормит Ниф-Нифа картошкой, кукурузой и объедками. Кабан съедает по две кастрюли за раз.


Недавно по пути к хлеву мужчина поскользнулся, упал и повредил ребра. Говорит, из-за этого теперь вставать и ходить тяжело.

— Я хозяину сказал, чтобы 12 января пенсию получил, приехал и сам решал свои вопросы. А то хлев открою и все, пускай кабан куда хочет, туда бежит. Председатель сельсовета приезжал, тоже самое сказал.

Что будет дальше с кабаном сосед не знает, но под конец беседы вспоминает, что наступающий — год свиньи.

— Не знаю, когда они будут его забивать. Я говорил, надо его в цирк или в зоопарк сдать — и все. Но пускай после пенсии приезжает и решает что-то.

Александр Александрович закрывает кабана в хлеву и идет к себе домой, попутно желая нам всего самого лучшего «и немножко больше». Во дворе едва слышно, как поскуливает Ниф-Ниф.


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Теги: Минск
 
 
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Мы проведали кабана и посмотрели, в каких условиях после «однушки» на Пушкинской он живет сейчас.
 
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