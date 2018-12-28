Напряженности на рынке труда нет

По словам начальника районного отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома Тамары Романович, на протяжении года ситуация на рынке труда в нашем регионе была спокойная. На данный момент на учете по безработице состоят 114 человек, а в базе данных службы занятости находится более 500 вакансий.





- Сейчас мы наблюдаем низкую напряженность на рынке труда в Сморгонском районе за последние годы. Сегодня она составляет 0,2 человека на одно рабочее место, - разъясняет Тамара Романович. - На протяжении 2018 года уровень безработицы не превышал 0,5% по отношению к экономически активному населению. Более того, в Сморгонском районе один из самых высоких показателей в области трудоустройства обратившихся в службу занятости и направленных на профессиональное обучение – 92 человека, что составляет 6,4% от нуждавшихся в трудоустройстве.

В 2018 году 460 безработных были трудоустроены на временные оплачиваемые общественные работы. По программе трудовой реабилитации инвалидов трудоустроены 4 человека. В период каникул в рамках вторичной занятости молодежи 425 школьников получили работу.

- Сегодня, если мы посмотрим на профессиональные навыки людей, состоящих на учете безработных, то большинство из них - это люди, имеющие базовое или среднее образование. Наша основная задача с учетом спроса на рынке труда - организовать профессиональное обучение безработных с последующим их трудоустройством в организации нашего района, - добавила Тамара Романович.

Очередная «Ярмарка вакансий», которая прошла 19 декабря в центре занятости, была посвящена трудоустройству безработных по профессии швея. На мероприятии кроме тех, кто ищет работу, присутствовали и учащиеся групп швей Сморгонского политехнического лицея, которые в скором времени покинут это учебное заведение.

- На протяжении года мы рекламировали профессию швеи, чтобы открыть группу на базе нашего лицея. Но, к сожалению, не набралось 12 человек, кто решился бы освоить для себя эту профессию. Я думаю, в 2019 году мы все-таки откроем такую группу, так как в следующем году кроме существующих швейных предприятий, на которые в течение года требовались порядка 30-40 швей, у нас скоро откроется еще одно крупное предприятие, где будут востребованы специалисты по данной профессии, - пояснила Тамара Романович.

Среди тех, кому нужны сегодня профессиональные швеи, - ООО «Марк Формэль» (работа в Молодечно), ООО «Люцилия» и ООО «Кружева» (работа в Сморгони). Представители этих предприятий приняли участие в «Ярмарке вакансий».

Сергей ЮРЕВИЧ.

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