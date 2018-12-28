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Напряженности на рынке труда нет
29.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
По словам начальника районного отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома Тамары Романович, на протяжении года ситуация на рынке труда в нашем регионе была спокойная. На данный момент на учете по безработице состоят 114 человек, а в базе данных службы занятости находится более 500 вакансий.
В 2018 году 460 безработных были трудоустроены на временные оплачиваемые общественные работы. По программе трудовой реабилитации инвалидов трудоустроены 4 человека. В период каникул в рамках вторичной занятости молодежи 425 школьников получили работу.
Очередная «Ярмарка вакансий», которая прошла 19 декабря в центре занятости, была посвящена трудоустройству безработных по профессии швея. На мероприятии кроме тех, кто ищет работу, присутствовали и учащиеся групп швей Сморгонского политехнического лицея, которые в скором времени покинут это учебное заведение.
Среди тех, кому нужны сегодня профессиональные швеи, - ООО «Марк Формэль» (работа в Молодечно), ООО «Люцилия» и ООО «Кружева» (работа в Сморгони). Представители этих предприятий приняли участие в «Ярмарке вакансий».
Сергей ЮРЕВИЧ.
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По словам начальника районного отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома Тамары...
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