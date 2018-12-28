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««А кто у вас Дед? Может, сантехник какой?». В Витебске появился новый сервис - Дед Мороз из ЖЭУ

29.12.2018 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске в этом году появилась новая необычная услуга — Дед Мороз из домоуправления. Правда, заказать сказочного героя пока можно только в одном ЖЭУ — № 1. Однако зимний волшебник со своей внучкой готовы приехать не только в дома на «своей» территории, но и в другие микрорайоны города.


Маленькая Маша читает стишок Дедушке Морозу.

В роли главного Деда Мороза — начальник ЖЭУ № 1 Дмитрий Матюш. На случай, если он сильно занят по службе и не может лично выехать на вызов, есть «сменщик» — мастер по текущему ремонту Артем Грамузов. А в Снегурочку перевоплощается мастер по комплексной уборке Галина Дервоед.

У Дмитрия Матюша — уже приличная «дедморозовская» карьера: вначале устраивал представления для своих сыновей Саши и Владислава, потом пошел в народ — вместе с районной организацией ветеранов поздравлял с Новым годом одиноких пожилых людей. Позже родилась идея нового платного сервиса.

— Каждое ЖЭУ должно выполнять план по социально-бытовому обслуживанию населения — это до 700 видов работ. В основном сантехнические, строительные, электромонтажные и другие услуги. Самая необычная из них — вызов на дом Деда Мороза и Снегурочки. Пока это эксперимент. Планово-экономический отдел посчитал стоимость услуги — вышло 10 рублей.

Это в разы дешевле, чем в целом на рынке новогодних развлекательных услуг в Витебске: предприниматели в среднем берут 30−50 рублей за 5−10-минутную программу. А к новогодней ночи ценник вырастает до 200 рублей.

В середине декабря сотрудники ЖЭУ-1 расклеили на подъездах и в людных местах объявления — и практически сразу начались звонки. На первый вызов отправились перед католическим Рождеством. Услугу в основном заказывают молодые семьи, а также бабушки и дедушки — чтобы порадовать внуков.

— Организации пока не обращались, — улыбается начальник ЖЭУ.

Визит зимних «волшебников» оформляется официально: заключается договор. В частности, там есть такой пункт: заказчику нельзя предлагать Деду Морозу и Снегурочке алкоголь, чай, кофе, а также задерживать их.

У аниматоров из ЖЭУ есть полный комплект «волшебного» реквизита: блестящий посох, мешок для подарков и наряды.

— У меня костюм свой, — рассказывает Дмитрий Матюш. — Купил в магазине «Белорусский мех», чтобы своих детей поздравлять. Теперь вот наряд пригодился и здесь. Еще два костюма — для «подменного» Деда Мороза и Снегурочки — нам выделили.


Начальник ЖЭУ № 1 Дмитрий Матюш. Работает в этом домоуправлении третий год. Говорит, что пошел по стопам мамы, Галины Борисовны, которая всю жизнь трудилась в системе ЖКХ.

Чтобы перевоплотиться из начальника и мастера ЖЭУ в сказочных персонажей, Дмитрию Матюшу и Галине Дервоед нужна пара минут.

«Подменный» Дед Мороз — мастер ЖЭУ-1 Артем Грамузов. «Родители — молодцы, что вызывают детям новогоднего волшебника и поддерживают веру в чудо. Ведь детство быстро заканчивается», — рассуждает молодой «дедушка».

В кабинете начальника ЖЭУ — обычный рабочий расклад: то и дело по каким-то вопросам заходят подчиненные, телефон не умолкает — звонят горожане. Практически все что-то требуют. Выслушав одного из жильцов, Дмитрий Николаевич распоряжается:

— Артем, — обращается к мастеру Грамузову, — отправь, пожалуйста, сантехников на Суворова, 6 — там нужно прочистить канализацию.

Но вот приближается время вызова Дедушки Мороза — и команде новогодних волшебников нужна пара минут, чтобы войти в образ. Сегодня у Дмитрия Матюша есть время, чтобы отправиться в гости самому. Красная шуба, шапка, усы и окладистая борода — и начальника ЖЭУ не узнать!

— Люди звонят и шутят: «А кто у вас Дед Мороз? Может, сантехник какой?». Отвечаем: «Нет, у нас все серьезно: поздравлять приедет настоящий Дед Мороз».

Сегодня коммунальщики-аниматоры едут на улицу «Правды», 66к — это элитная 22-этажная новостройка. Здесь новогодних персонажей ждет семья Храпко: 6-летний Арсений, 4-летняя Маша, папа Саша и мама Катя.


Первой в квартиру входит Снегурочка. Поначалу дети немножко стесняются, но ей быстро удается расположить их к себе. И вот уже Арсюша и Маша «катаются» на лыжах по зимнему лесу, «едут» на поезде, «летят» в самолете — ищут потерявшегося Дедушку Мороза. В играх участвуют и родители.

— Ой, что-то холодом повеяло! Наверное, Дедушка поблизости. Давайте все вместе похлопаем-потопаем и позовем его, — предлагает Снегурочка.

Дверь открывается, и раздается приветствие:

— Здравствуйте, а вот и я! С Новым годом вас, друзья!

Мороз нерешительно мнется на пороге:

— Заходите, Дедушка! — радушно приглашает папа Саша.



Сказочный герой знакомится с детьми, узнает про их интересы. Сообщает, что прочитал их письма. Но, чтобы получить подарки, детишки должны его удивить.

Арсений читает стишок про главный праздник в декабре, Машенька — про нарядную елочку. Дети получают долгожданные подарки — они упакованы в большие блестящие коробки. Вся семья и новогодние персонажи водят хоровод и поют «В лесу родилась елочка». Дедушка с внучкой желают семье счастья и здоровья в Новом году и прощаются. Дети разворачивают подарки, а мама Катя делится впечатлениями:

— Со стороны и не догадаешься, что это не профессиональные аниматоры — настолько Дед Мороз и Снегурка вошли в роль. О том, что ЖЭУ-1 оказывает такую услугу, прочитала в объявлении на Смоленском рынке. Решили заказать ее: цена ведь демократичная.

Воодушевлены получившимся праздником и сами новогодние герои.

— Эта услуга сближает с людьми. Обычно ведь многие ругают ЖКХ, а здесь, наоборот, мы несем в дом радость. И люди меняют свое мнение о сфере ЖКХ, — говорит Дмитрий Матюш. — Да и сами мы получаем от этого огромный позитив. Когда ребенок смотрит на тебя такими восхищенными глазами — ему приятно доставлять счастье.

Коммунальщики-аниматоры наперебой вспоминают забавные случаи из своей практики. А их всего за неделю работы было уже немало.

— Одна девочка так радовалась, что даже наши руки в варежках целовала, чем немало нас смутила, — говорит Дед Мороз.

— В основном приезжаем к детям-дошкольникам. Но уже знаем, что скоро поздравим и необычного клиента. Из Минска домой на праздники приедет студент, у него как раз будет день рождения. И мама решила сделать ему сюрприз — пригласить Деда Мороза. Парню исполнится 21 годик, — улыбается Снегурочка.


Подарки, которые родители подготовили для детишек, бывают разные. В том числе и такие, что не вмещаются в мешок Деда Мороза. Как, например, кукла «беби берн» с аксессуарами.

— Пришли мы как-то к 7-летней девочке Милане, — вспоминает Дмитрий Матюш. — И там случился небольшой курьез. «Что ты мне писала в письме?» — спрашиваю у ребенка. «Я просила сестричку». — «О, так это не ко мне, а к маме с папой». Выяснилось, что Милана просила сестричку… для своей куклы. Желание девочки сбылось. Коробка с «беби берн» с горшком и другим кукольным «хозяйством» была такой большой, что не влезла в мой мешок.

— У нас есть сценарий, который мы уже отработали. Но каждый новый приход к ребенку — всегда экспромт, всегда неожиданность, — дополняет Галина Дервоед. — Нередко прямо на ходу приходится придумывать, как заинтересовать и расположить к себе детей. Да и взрослых — тоже. В одной квартире поздравили не только малыша, но и его бабушку. У нее был день рождения. Она не помнила новогодних стишков, но рассказала нам «У Лукоморья дуб зеленый». Мы и ей подарок вручили.

Заказов у Дедушки Мороза из ЖЭУ хватает. Полностью расписана пятница, 29 декабря: нужно поздравить 8 семей! А вот на 31 декабря — не очень много вызовов. Один из них — к многодетной семье в общежитие.

— Планируем работать до старого Нового года, — говорит Дмитрий Матюш. — Если будут желающие, никому не откажем — придем ко всем. А если дело пойдет, то в следующем году услуга вызова на дом Деда Мороза будет в каждом витебском ЖЭУ.


Последние приготовления к визиту: Дедушка Мороз поправляет свою шапку, приглаживает волшебную бороду и усы.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Эта услуга сближает с людьми. Обычно ведь многие ругают ЖКХ, а здесь, наоборот, мы несем в дом радость. И люди меняют свое мнение о сфере ЖКХ», - говорит Дед Мороз.
 
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