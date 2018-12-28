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Девушка с пломбиром. История необычного минского слесаря на распределении

29.12.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Ульяна Петрашевская родилась в Столбцах. Уже полтора года она отрабатывает распределение в столице. Девушке 21 год, она окончила Минский государственный энергетический колледж и трудится слесарем в «Минсккоммунтеплосети». Мы провели с Ульяной почти целый день, поговорили про стереотипно не девичью профессию, арендную квартиру за 40 рублей в месяц и первый, очень маленький, заработок.

 
 
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Девушка рассказала, почему ей нравится эта совсем не женская профессия.
 
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