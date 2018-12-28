«Если бы Дед Мороз существовал…» Гомельчане рассказали о своих заветных новогодних желаниях

Под Новый год все ждут чуда. Так уж мы устроены. И даже взрослые, которые знают, что Деда Мороза нет, тоже на что-то надеются. TUT.BY спросил гомельчан, что бы они хотели получить в качестве самого желанного новогоднего подарка.

Виктория, спортсменка





— Материальных желаний у меня нет. Мое главное желание — олимпийское золото! Но Дед Мороз его не воплотит, так что буду стараться сама.

Катя и Костя





— Мы уже только что осуществили свое желание — купили себе в подарок PlayStation 4.

Ирина, стоматолог





— Если бы Дед мороз существовал, то я бы не просила у него материальное, это точно. Я бы хотела получить любовь. Чтобы каждый вечер можно было собираться дома с семьей и с любимым человеком.

Антон, рабочий





— Я бы попросил у Деда Мороза одного — наладить экономическую ситуацию в стране.

Юлия, многодетная мать





— Ох, чего бы мне хотелось? Непростой вопрос. Я даже не знаю, представляете? Просила бы, чтобы все были здоровы.

Лидия Яковлевна, пенсионерка





— Хотела бы себе свой угол. Живу с дочкой и внуками в двухкомнатной квартире, тесно очень.

Владимир, бывший предприниматель





— Я бы не просил у него подарок. Просто хочу встретить Новый год в приятной компании своих друзей и родных. Общение с близкими важнее любых вещей.

Валентина Августовна, уборщик уличной территории





— Хочу одного — здоровья, чтобы еще немного поработать.

Владимир, предприниматель





— Попросил бы, чтобы Дед мороз посодействовал, чтобы мне отдали долг. Долг большой, там четырехзначные числа в долларах США. А вдруг тот, кто мне должен, все-таки подумает, о том, что с долгами в новый год входить нехорошо, и решит отдать мне мои деньги?! Вот тогда я поверю в чудо.

Александр, пенсионер





— Ну что надо? Чтобы в семье было все прекрасно. Сейчас вот едем к детям в Москву. Все вместе будем встречать праздник. Вот им всем хочу здоровья.