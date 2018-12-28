В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопрос от читателей «районки»: почему отменили автобусный рейс по маршруту Горки — Могилев через Рясно? Вопросы по транспортному сообщению Ежемесячно в районе проходят Единые дни информирования. В ходе встреч членам информационных групп поступают обращения и...

— Междугородний маршрут «Горки — Могилев через Рясно», который отправляется от автостанции Горки в 15-20, от автостанции Дрибин в 15-50, от автостанции города Могилев в 18-35 по будним дням (с понедельника по четверг) на зимний период времени приостановлен. Такое решение было принято в связи с низким пассажиропотоком и убыточностью перевозок. Движение данного маршрута осуществляется еженедельно по пятницам, субботам и в воскресенье. Информация о приостановке маршрута была размещена в салоне автобуса, в здании автостанции и на остановочных пунктах по пути движения автобуса.Ответ на главный вопрос от населения: будет ли возобновлен данный маршрут, начальник филиала Горецкого автопарка №17 Д.А.Марченко дал утвердительный.Для жителей деревни Ждановичи организован заезд в данный населенный пункт по заявительному принципу. По предварительному звонку жителей каждый четверг автобус пригородного маршрута «Дрибин — Пудовня» (время отправления от автостанции Дрибин в 6-00 и в 13-40), заезжает в данный населенный пункт.Что касается наличия табличек с расписанием на остановочных пунктах, то они порой исчезают из-за некоторых несознательных граждан, срывающих их. Там, где это происходит, по мере необходимости они обновляются и восстанавливаются.