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Вопрос от читателей «районки»: почему отменили автобусный рейс по маршруту Горки — Могилев через Рясно?
29.12.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Вопросы по транспортному сообщению
Ежемесячно в районе проходят Единые дни информирования. В ходе встреч членам информационных групп поступают обращения и вопросы от населения. Один из волнующих — отмена движения автобуса по регулярному междугороднему маршруту «Горки — Могилев через Рясно», время отправления от автостанции Дрибин в 15-50. Кроме того, возникал вопрос заезда в деревню Ждановичи автобуса пригородного маршрута «Дрибин —Пудовня». Сетовали жители деревень и на отсутствие расписания движения на остановочных пунктах.
Разъяснения по этим вопросам на страницах нашей газеты дал Василий Ивкин, начальник Дрибинского филиала Горецкого АП №17.
— Междугородний маршрут «Горки — Могилев через Рясно», который отправляется от автостанции Горки в 15-20, от автостанции Дрибин в 15-50, от автостанции города Могилев в 18-35 по будним дням (с понедельника по четверг) на зимний период времени приостановлен. Такое решение было принято в связи с низким пассажиропотоком и убыточностью перевозок. Движение данного маршрута осуществляется еженедельно по пятницам, субботам и в воскресенье. Информация о приостановке маршрута была размещена в салоне автобуса, в здании автостанции и на остановочных пунктах по пути движения автобуса.
Примечание автора. Ответ на главный вопрос от населения: будет ли возобновлен данный маршрут, начальник филиала Горецкого автопарка №17 Д.А.Марченко дал утвердительный.
Для жителей деревни Ждановичи организован заезд в данный населенный пункт по заявительному принципу. По предварительному звонку жителей каждый четверг автобус пригородного маршрута «Дрибин — Пудовня» (время отправления от автостанции Дрибин в 6-00 и в 13-40), заезжает в данный населенный пункт.
Что касается наличия табличек с расписанием на остановочных пунктах, то они порой исчезают из-за некоторых несознательных граждан, срывающих их. Там, где это происходит, по мере необходимости они обновляются и восстанавливаются.
Людмила СВИРИДЕНКО
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Вопрос от читателей «районки»: почему отменили автобусный рейс по маршруту Горки — Могилев через Рясно?
Вопросы по транспортному сообщению Ежемесячно в районе проходят Единые дни информирования. В ходе встреч членам информационных групп поступают обращения и...
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