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«Теперь я знаю, что больше не один». Как читатели TUT.BY подарили чудо одиноким пожилым людям

29.12.2018 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
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С утра Эрнест Николаевич нарядился. Он точно не знал, что произойдет, но в патронажной службе, которая ему помогает, сказали: «Приедет чудо». И он ждал. Мужчина не пользуется интернетом и, как нам показалось, увидев сюрпризы от читателей TUT.BY, растерялся и даже не понял, откуда вдруг все это взялось. Уже позже мы узнали, оставшись наедине с вашими подарками, открытками и письмами, он долго плакал. В 89 лет Эрнест Николаевич убедился: чудеса случаются.


Эрнест Николаевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Всю неделю мы собирали подарки для героев материала «„Главное чудо в моей жизни уже произошло“. О чем мечтают пожилые одинокие минчане в Новый год». На самом деле никто, кроме Анны Ивановны, которая очень хотела, чтобы Дед Мороз починил ее старую швейную машинку, ничего не просил. Но писем с вопросом «Чем я могу помочь?» от вас, наши читатели, было столько, что нам срочно пришлось звонить в патронажную службу и волонтерам, спрашивать, что нашим героям и другим одиноким пожилым людям нужно больше всего.

Пока мы составляли список, вы продолжали предлагать помощь. Вы были готовы на маленькие и большие чудеса. Только в первый день в редакцию пришло более 50 писем. Сообщения летели из Минска, Рогачева, Глубокого… Были весточки из Англии и США. Вы хотели сделать подарок, помочь деньгами, прийти в гости.


Анна Ивановна. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Добрых людей оказалось так много, что вопрос с «Чайкой» для Анны Ивановны решился в считанные часы. Одни предлагали прислать ей мастера, другие отдать свою швейную машинку, третьи — купить что-то современное. А мама с дочкой «вроде бы из Риги», проезжая через Беларусь в Москву, как-то нашли ее адрес и пришли к ней в гости с двумя (!) машинками. Обе новые, хорошие. А зачем вторая — объяснили так: «На случай, если первая сломается».

Но и это не все чудеса. В нашу первую встречу, пока мы записывали интервью, волонтеры собрались идти для Анны Ивановны в магазин, и перед выходом у них с хозяйкой случился такой диалог.

— … и шоколад возьмите, самый горький… пять.

— Пять — в смысле процентов какао? — уточнили волонтеры.

— Пять — в смысле штук! — ответила она.

Мы тогда посмеялись, но женщина не пошутила. И наша читательница Катерина тоже. К Рождеству она привезет Анне Ивановне целую коробку горького шоколада.

Татьяна же поможет Светлане Нерсесовне с версткой ее книги. Наталья «наколдует» Михаилу Владимировичу блюдо к новогоднему столу. А Петр, который работает в системе ЖКХ, готов менять лампочки, проверять трубы и чинить, если нужно, краны нашим героям.


Сестры из патронажной службы Свято-Елисаветинского монастыря привезли Светлане Николаевне большой подарок. Вслед за ними мы передали нашей героине ваше чудо. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Добро читатели брались творить в одиночку, семьями, объединяясь для совместных чудес с незнакомыми людьми. Вскладчину появилась плазма для Светланы Нерсесовны и ноутбук для Светланы Николаевны. Светлана Николаевна, муж которой стоял у истоков белорусской ЭВМ, вчера днем уже осваивала скайп и интернет. У нее невероятный энтузиазм и добрый сосед Андрей. Молодой человек чуть приболел, и пока он дома поправляется, объясняет нашей героине компьютерные премудрости.

К вечеру ученица уже смогла выйти на видеосвязь с ближайшей квартирой. И кто знает, возможно, пока мы пишем этот текст, Светлана Николаевна звонит сыну, с которым много лет их разделяет океан.


Каждому из наших героев кто-то принес в подарок ангелов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А что делает Эрнест Николаевич? У него сейчас много дел. Когда наша читательница Катя увидела на сайте его фото, захотела обрадовать мужчину. «По фотографии просто притянуло к нему. Несмотря на возраст, лицо у него мальчишеское», — написала она и оставила для него в редакции телевизор.

Катя, дедушка сильно растерялся от такого подарка и только спросил: «А где же Катя работает?» Разные, сказал, подарки в жизни были: грамоты были, медали были, но телевизор — ни-ког-да.


Эрнест Николаевич Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Он записал ваш телефон. Сказал, обязательно позвонит, и на секунду снова замер. Заметил, что мы несем еще одну большую коробку и пакетики от читателей.

— Мне бы врача. Есть врач? — пошутил он, теряясь от удивления.

И желание, как это, наверное, бывает только в канун Нового года, тут же исполнилось. Ведь поздравлять Эрнеста Николаевича с нами приехала Алина — студентка медуниверситета, которая привезла ему около 50 новогодних открыток и писем. Их от руки написали и подписали ее однокашники с лечебного факультета. Все знают шутки про врачебный почерк, но будущие доктора очень старались, и лишь те, у кого получалось совсем неразборчиво, набирали на компьютере.

Вы спросите, что делает Эрнест Николаевич? Мы точно не знаем, но скучать ему точно некогда.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У некоторых людей, у кого и по десять детей, порой не бывает столько всего, — сказал он про ваше внимание. — Теперь я знаю, что больше не один.

За неделю читатели TUT.BY собрали много очень нужных и очень вкусных подарков. Все это редакция передала волонтерам и патронажной службе Свято-Елисаветинского монастыря. Наверное, если бы мы взялись перечислять всех наших волшебников, в этом тексте еще долго нельзя было бы поставить последнюю точку. Спасибо, что не пожалели времени, денег и сил. Спасибо, что сделали это чудо. Вы наш самый уникальный и самый большой отдел — наш отдел добрых дел.

С наступающими праздниками. Счастливого Нового года и Рождества. И помните, чудеса случаются, мы проверяли. :)

 
Теги: Минск
 
 
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С утра Эрнест Николаевич нарядился. Он точно не знал, что произойдет, но в патронажной службе, которая ему помогает, сказали: «Приедет чудо». И он ждал.
 
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