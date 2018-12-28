Белорусской железной дороге 27 декабря исполнилось 156 лет

За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие железнодорожного транспорта наградами Минтранса – знаком «Ганаровы транспартнiк» и Почетной грамотой были отмечены 18 работников белорусской магистрали.

Также Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов в День рождения белорусской магистрали вручил 170 передовикам производства высшие отраслевые награды: знаки «Почетный железнодорожник», «Выдатнiк Беларускай чыгункi», «За дабрасумленную працу на Беларускай чыгунцы» I и II степени.