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Активные пенсионеры Сморгони организовали поздравление детей, проживающих в детских домах семейного типа и приемных семьях

29.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В преддверии Нового года, 26-го и 27-го декабря активные пенсионеры Сморгони, посещающие отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста организовали поздравление детей, проживающих в детских домах семейного типа (г. Сморгонь) и приемных семьях (д. Осиновщизна). Мероприятия прошли в рамках акции «Наши дети».

Активные пенсионеры Сморгони организовали поздравление детей, проживающих в детских домах семейного типа и приемных семьях

Во время визита в детские дома пожилые граждане порадовали детей небольшими подарками и домашней выпечкой. Дети были рады гостям и с удовольствием рассказывали Деду Морозу стихи. Лариса Рогач – руководитель инициативной группы пенсионеров, рассказала детям об истории празднования Нового года и древних традициях наших предков. Присоединился к группе пенсионеров и сыграл роль Деда Мороза председатель Сморгонского районного совета ветеранов Владимир Косаковский. Встреча завершилась теплым общением за чашкой чая.

Во время визита в приемные семьи пожилые граждане, актеры театральной студии, работающей на базе УТЦСОН «Теплый дом», провели игровую программу, перевоплотившись в лесных зверей. Дети читали стихи, исполняли песни, играли на музыкальных инструментах. Все получили удивительные сладкие подарки – расписные имбирные пряники, капкейки, безе на палочке. Подарки для детей изготовили сморгонские «тортофеечки» Елена Романович, Ирина Бурачевская и Инна Каравай. На организованном для детей празднике были Дед Мороз со Снегурочкой, которые создали атмосферу волшебства. В их роли были аниматоры Валентина Рунович и Валерий Савицкий. Расставаясь, дети сделали коллективное фото с гостями на память.

Активные пенсионеры Сморгони организовали поздравление детей, проживающих в детских домах семейного типа и приемных семьях

Активные пенсионеры Сморгони организовали поздравление детей, проживающих в детских домах семейного типа и приемных семьях

Активные пенсионеры Сморгони организовали поздравление детей, проживающих в детских домах семейного типа и приемных семьях

Активные пенсионеры Сморгони организовали поздравление детей, проживающих в детских домах семейного типа и приемных семьях

Оксана КУЗЬМИЧ, зав. отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Фото автора. 

 
 
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В преддверии Нового года, 26-го и 27-го декабря активные пенсионеры Сморгони, посещающие отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста организовали...
 
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