Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» присоединился к акция «Наши дети»

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране. Она проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года.

Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» также присоединился к акции. 26 декабря для воспитанников Сморгонского социально-педагогического центра в стенах школы прошёл утренник «Чудеса Нового года» по мотивам мультфильма «Маша и Медведь». Ребята центра участвовали в играх, конкурсах, водили хороводы под песни, исполняемые учащимися школы. Не обошлось и без подарков, которые ребятам вручили Дедушка Мороз и сказочные персонажи.

















Любовь МАЛЫШЕВА.