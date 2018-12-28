ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» присоединился к акция «Наши дети»

29.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране. Она проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года.

Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» также присоединился к акции. 26 декабря для воспитанников Сморгонского социально-педагогического центра в стенах школы прошёл утренник «Чудеса Нового года» по мотивам мультфильма «Маша и Медведь». Ребята центра участвовали в играх, конкурсах, водили хороводы под песни, исполняемые учащимися школы. Не обошлось и без подарков, которые ребятам вручили Дедушка Мороз и сказочные персонажи.

Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» присоединился к акция «Наши дети»

Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» присоединился к акция «Наши дети»

Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» присоединился к акция «Наши дети»

Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» присоединился к акция «Наши дети»

Любовь МАЛЫШЕВА. 

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране. Она проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года.
 
Новости дня
Новости общества
 
Смогли бы вы стать добрым Сантой? Пройдите тест и узнайте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика