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Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» присоединился к акция «Наши дети»
29.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране. Она проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года.
Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» также присоединился к акции. 26 декабря для воспитанников Сморгонского социально-педагогического центра в стенах школы прошёл утренник «Чудеса Нового года» по мотивам мультфильма «Маша и Медведь». Ребята центра участвовали в играх, конкурсах, водили хороводы под песни, исполняемые учащимися школы. Не обошлось и без подарков, которые ребятам вручили Дедушка Мороз и сказочные персонажи.
Любовь МАЛЫШЕВА.
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Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» присоединился к акция «Наши дети»
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране. Она проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года.
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