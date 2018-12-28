Шумилинский РОВД приглашает на учёбу и на работу

Отдел внутренних дел Шумилинского райисполкома приглашает кандидатов для поступления на дневную форму обучения в Академию МВД Республики Беларусь (по специальностям правоведение, экономическое право) и Могилевский институт МВД Республики Беларусь (по специальностям правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности, правовое обеспечение общественной безопасности) из числа граждан Республики Беларусь в возрасте от 17 до 25 лет.

Мы также приглашаем граждан Республики Беларусь мужского пола в возрасте до 30 лет, имеющих высшее либо среднее специальное образование, на службу в милицию на должности оперуполномоченного уголовного розыска, участкового инспектора милиции, инспектора уголовно-исполнительной инспекции, инспектора ДПС ГАИ.

По вопросам приема на службу обращаться в Шумилинский РОВД по адресу г.п. Шумилино ул. Вокзальная, 1а, группа кадров. Тел. 4 17 62, 4 93 40.