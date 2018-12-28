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В деревне Копище под Минском неизвестные в масках ограбили магазин

29.12.2018 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
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В пятницу, 28 декабря, в деревне Копище Минского района неизвестные в масках ограбили местный магазин, расположенный по улице Михайлашева. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.

«Ограбили наш магазин, забрали всю дневную выручку, грабители убежали в сторону леса», — сообщил читатель Михаил. Он также добавил, сославшись на слова продавщицы, что нападавших было двое, они были в масках и вооружены ножом, вынесли из магазина около 600 рублей.

«На Михайлашева милиции много с собаками. Магазин ограбили», — сообщил TUT.BY еще один местный житель.

В милиции данную информацию пока не комментируют.

 
 
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«Ограбили наш магазин, забрали всю дневную выручку, грабители убежали в сторону леса», - сообщил читатель Михаил.
 
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