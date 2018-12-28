Снега нет, но вы держитесь. Как выглядит Брест в преддверии Нового года

Снега в Бресте нет — и в обозримом новогоднем будущем не предвидится. Последние дни уходящего года город мокнет под моросящим дождем. Если бы не праздничная иллюминация и украшенные витрины, брестский декабрь вполне мог бы сойти за ноябрь, октябрь или сентябрь. Мы прогулялись по мокрому Бресту и посмотрели, как бесснежный город готовится встретить самый снежный праздник.































