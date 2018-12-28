«Мне легче». Как живет отец, который 8 лет искал убийцу дочери, и ему помог президент

Герой уходящего года — каждый, кто хоть раз не остался в стороне от чужой беды. Кто шел к своей цели - и добился ее вопреки всем несправедливостям. Кто не побоялся сказать правду. Кто стал хоть чуточку лучше себя, уже почти прошлогоднего. Но есть человек, который удивил своей целеустремленностью: 8 лет он шел к тому, чтобы убийцу дочери нашли и наказали. И добился своего.





— Проходите-проходите. Давайте я вам кофе налью. Или вот, яблочками угощайтесь, — встречает на пороге двухквартирного дома Леонид Слепнев. Бросает короткий спокойный взгляд на кирпичный коттедж напротив.

Тут, в коттедже, в феврале 2009 года нашли тело его дочери, 38-летней Светланы Поддубской. На ее теле было около 50 ножевых ран. По подозрению в убийстве тогда задержали 7 человек, но в преступлении обвинили ее 25-летнего знакомого Юрия Иванова. Расследование шло не один месяц.

Могилевский областной суд в 2010 году вынес оправдательный приговор. Для родителей Светланы это было шоком. Таким, что мать убитой серьезно заболела и вскоре умерла. Для Леонида Яковлевича же стало делом принципа и целью жизни — добиться наказания для убийцы дочери.

И сейчас, через 7 месяцев после приговора тому самому Юрию Иванову, которого признали убийцей, Леонид Яковлевич все равно не может не говорить о том, как проходили последние 8 лет.

Отец убитой уже рассказывал TUT.BY о том, как обивал пороги различных инстанций , по полгода ждал ответа на свои обращения. Резонанс пошел, когда об убийстве Светланы заговорил президент.

Во время встречи с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом Александр Лукашенко рассказал, как благодаря его участию удалось раскрыть преступление прошлых лет . По его словам, за помощью к нему обратился отец убитой:

— Пришел и говорит: Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели.

Президент взялся изучить все материалы дела, которые прислал ему отец убитой девушки.

— Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило, расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали, — рассказал Лукашенко.

Он также предупредил, что виновные в халатном отношении к своему делу должностные лица будут наказаны.

— Сейчас мы из-под земли достанем тех, кто вел следствие, кто выносил оправдательный приговор. И сторону обвинения найдем. И мы с них спросим. Он признался, показал, как и где убивал, — добавил глава государства.

«Спросили» ли с тех, кто был причастен к оправдательному приговору, Леонид Яковлевич не знает. Для него главное то, что убийцу дочери нашли и наказали.

Юрий Иванов приговорен к 21 году лишения свободы в колонии усиленного режима. Потерпевшие, отец и сын убитой, заявили моральный иск на сумму в 600 тысяч рублей. Суд постановил выплатить потерпевшим 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, обжалованию не подлежит. Из имущества у Иванова изъяли айфон.

«Это был мой первый оправдательный приговор по убийству». Какое дело раскрыл Лукашенко за сутки

О том, как свою историю ему удалось положить на стол президенту, Леонид Яковлевич рассказывал крайне неохотно. Но известно, что сделал он это не сам — ему помогли. Кто — большой секрет.

Сейчас Леонид Яковлевич пытается забыть свои 8-летние мытарства. Говорит, что уже сжег часть бумаг, собранных за эти годы: счет идет не на листы — на метры. Теперь, когда «главное дело жизни» завершено, 74-летний пенсионер вернулся к своей жизни.





— Летом огородик был. Видели, сколько у меня кустов малины? Сейчас, зимой, день короткий: пока расхожусь, в магазин схожу, есть приготовлю, телевизор посмотрю — уже и спать пора. На охоту вот ходил — меня приглашали. Но я был без карабина: не могу больше стрелять, не могу убивать. Мне и раньше это не очень нравилось, но приходилось — я был председателем областного общества охотников и рыболовов. А сейчас я только хожу и любуюсь: природой, животными — это же такая красота, — мечтательно говорит Леонид Яковлевич.

И тут же ударяется в воспоминания, как с коллегами пришлось в Мстиславском районе охотиться на волчью стаю. 9 волков держали в страхе деревню и хозяйство, вот охотников и вызвали. Противостояние длилось почти 3 суток, и мужчины уехали только с одной шкурой волка-одиночки: стая оказалась хитрее людей.

— Скоро Леша должен прийти на завтрак, — вдруг говорит Леонид Яковлевич.

Леша — 28-летний сын убитой Светланы. Он пока не работает, столуется у деда. И, похоже, теперь внимание Леонида Яковлевича переключилось на внуков: он беспокоится об их судьбе.



В центре с цветами — убитая Светлана Поддубская. Слева — ее первый муж с сыном на руках. За ними — Леонид Слепнев с супругой Людмилой.

Внучка тяжело больна, но Леонид Слепнев частенько ее навещает — девушка живет в коттедже под присмотром отца.

— Не волнуйтесь, в Новый год я не буду одинок — меня и родственники на застолье звали, и друзья: даже не выбрал еще, куда пойти, — улыбается пенсионер. И это его первая улыбка за наши три встречи. — Да, мне уже легче. Легче потому, что нашел справедливость. Потому, что законность и правда восторжествовали.