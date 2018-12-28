Друзья, которые всегда рядом





Наверное, все мы в глубине души верим в чудо и ждем его, хотя и становимся с возрастом более прагматичными и понимаем, что надеяться надо не на чудо, а на какие-то другие вещи. А есть места, например, Весновский дом-интернат, где веру и надежду стараются не терять. Тамошние воспитанники каждый прожитый день воспринимают как чудо, знают, что к мечте нужно идти долго и целеустремленно и верят, что желания и мечты сбываются. И помогают в этом не только и не столько Дед Мороз, сколько друзья. Друзья-воспитатели, друзья-педагоги, друзья, проводящие с ребятами круглые сутки и приезжающие к ним по мере возможности.

Вот и накануне этого Нового года в дом-интернат приехало немало взрослых занятых людей, нашедших время в своем плотном рабочем графике. Воспитанников и работников интерната навестили председатель Могилёвского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Виктор Сидорович, председатель Глусского рай-исполкома Степан Чечуха, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома Светлана Тарасенко, заместитель председателя правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич, генеральный директор ОАО «Могилёвоблавтотранс» Валерий Василевский, заместитель председателя областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Толстик, глава администрации свободной экономической зоны «Могилёв» Андрей Ярцев, директор компании «ЗемлякоФФ» Игорь Кобзев, директор ООО «ВМГ Индустри Групп» Алексей Яковлев, председатель объединенного профкома ОАО «Могилёвоблавтотранс» Михаил Мельников, председатель Глусского районного Совета депутатов Геннадий Липский, заместитель председателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко и настоятель Свято-Богоявленского храма Глуска протоиерей Михаил. Директор дома-интерната Вячеслав Климович, благодаря гостей за неравнодушие, внимание и подарки, заметил, что друзей у воспитанников детдома с каждым разом прибавляется, и главное, что это не одноразовые посещения, для галочки, а эти люди наведываются в Весново регулярно. И каждый их приезд означает не только подарки, причем подарки очень серьезные, от сладостей и игрушек до необходимого, дорогостоящего, оборудования. Каждый такой приезд дает жильцам интерната понимание, что они не одни, что у них есть друзья и за пределами их дома. Как, например, Светлана Тарасенко, которую ребята встречали искренними (а хитрить и скрывать свои эмоции они просто не умеют) бурными аплодисментами, курирующая дом-интернат по долгу службы и по велению души. Областной профсоюз работников АПК дружит с Весновским интернатом почти 20 лет. Некоторые из гостей, напротив, открыли для себя это учреждение и этих ребят недавно, но уже поняли, что здесь живут и работают неравнодушные люди, которым и нужно, и хочется помогать. Потому что они не только ждут помощи и надеются на кого-то, но и сами многое делают для того, чтобы каждый прожитый день был наполнен смыслом и хорошими делами.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

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