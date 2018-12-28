ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Друзья, которые всегда рядом

29.12.2018 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Друзья, которые всегда рядом

Наверное, все мы в глубине души верим в чудо и ждем его, хотя и становимся с возрастом более прагматичными и понимаем, что надеяться надо не на чудо, а на какие-то другие вещи. А есть места, например, Весновский дом-интернат, где веру и надежду стараются не терять. Тамошние воспитанники каждый прожитый день воспринимают как чудо, знают, что к мечте нужно идти долго и целеустремленно и верят, что желания и мечты сбываются. И помогают в этом не только и не столько Дед Мороз, сколько друзья. Друзья-воспитатели, друзья-педагоги, друзья, проводящие с ребятами круглые сутки и приезжающие к ним по мере возможности.

Вот и накануне этого Нового года в дом-интернат приехало немало взрослых занятых людей, нашедших время в своем плотном рабочем графике. Воспитанников и работников интерната навестили председатель Могилёвского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Виктор Сидорович, председатель Глусского рай-исполкома Степан Чечуха, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома Светлана Тарасенко, заместитель председателя правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич, генеральный директор ОАО «Могилёвоблавтотранс» Валерий Василевский, заместитель председателя областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Толстик, глава администрации свободной экономической зоны «Могилёв» Андрей Ярцев, директор компании «ЗемлякоФФ» Игорь Кобзев, директор ООО «ВМГ Индустри Групп» Алексей Яковлев, председатель объединенного профкома ОАО «Могилёвоблавтотранс» Михаил Мельников, председатель Глусского районного Совета депутатов Геннадий Липский, заместитель председателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко и настоятель Свято-Богоявленского храма Глуска протоиерей Михаил. Директор дома-интерната Вячеслав Климович, благодаря гостей за неравнодушие, внимание и подарки, заметил, что друзей у воспитанников детдома с каждым разом прибавляется, и главное, что это не одноразовые посещения, для галочки, а эти люди наведываются в Весново регулярно. И каждый их приезд означает не только подарки, причем подарки очень серьезные, от сладостей и игрушек до необходимого, дорогостоящего, оборудования. Каждый такой приезд дает жильцам интерната понимание, что они не одни, что у них есть друзья и за пределами их дома. Как, например, Светлана Тарасенко, которую ребята встречали искренними (а хитрить и скрывать свои эмоции они просто не умеют) бурными аплодисментами, курирующая дом-интернат по долгу службы и по велению души. Областной профсоюз работников АПК дружит с Весновским интернатом почти 20 лет. Некоторые из гостей, напротив, открыли для себя это учреждение и этих ребят недавно, но уже поняли, что здесь живут и работают неравнодушные люди, которым и нужно, и хочется помогать. Потому что они не только ждут помощи и надеются на кого-то, но и сами многое делают для того, чтобы каждый прожитый день был наполнен смыслом и хорошими делами.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ 

Больше фото здесь

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наверное, все мы в глубине души верим в чудо и ждем его, хотя и становимся с возрастом более прагматичными и понимаем, что надеяться надо не на чудо, а на какие-то...
 
Новости дня
Новости общества
 
Шумилинский РОВД приглашает на учёбу и на работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика