В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем жителям Дрибинщины запомнится 2018-й год? На дворе конец декабря. А, значит, скоро Новый год. Запах мандаринов, оливье, шампанское и, конечно, новогоднее обращение президента. Все? Нет, не все. Ведь мы еще не...

На дворе конец декабря. А, значит, скоро Новый год. Запах мандаринов, оливье, шампанское и, конечно, новогоднее обращение президента.Все? Нет, не все. Ведь мы еще не подвели итоги уходящего годаПо традиции об этом всегда можно прочитать в последнем номере газеты. Вспомним все хорошее?В этом году в нашем районе получил продолжение Проект «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским Союзом и реализуется Программой развития ООН. В марте при районном историко-этнографическом музее открылась «Дрибинская школа шаповалов». Одно из направлений работы — образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции и музейно-педагогические занятия), популяризация нематериальной ценности нашего края — шаповальства. А в июне к нам приезжал высокий гость — Глава представительства ООН, постоянный представитель ПРООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецка — с целью ознакомления с реализацией инициативы. А завершила проект (октябрь) местная инициатива «Учебно-производственный комбинат «Швейное дело», которую претворили в жизнь в Дрибинской школе. Теперь школа имеет свой современный и оснащенный всем необходимым класс: пять промышленных швейных машин, девять бытовых, оверлок, швейная машина типа зигзаг для выполнения фигурных швов, петельная машина, парогенератор. Плюс мебель и компьютерное оборудование.