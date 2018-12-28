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Трагический случай — урок для каждого

29.12.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Ушедшие выходные в нашем районе были омрачены трагедией, произошедшей в агрогородке Коровчино. Пожар в жилом доме унес жизни 3 человек. Как сообщили в райотделе по чрезвычайным ситуациям, звонок в службу ЧС поступил в двенадцатом часу ночи. Дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие частично были обрушены. Причина пожара до сих пор устанавливается.
Этот трагический случай еще раз напомнил нам о ценности человеческой жизни и необходимости принятия мер по безопасному проживанию граждан.
В преддверии новогодних праздников районной комиссией по выработке мер и координации работы по предупреждению пожаров и гибели граждан было принято решение о проведении дополнительного обследования условий проживания населения. Активно работали в данном направлении смотровые комиссии, педагоги, инспекторы РОЧС, участковые РОВД. Результатом данной деятельности стало посещение 1076 семей, в которых воспитываются дети, 19 семей, находящихся в социально-опасном положении, 85 одиноких, 42 одинокопроживающих, 83 лица, ведущих асоциальный образ жизни. Социальные работники посетили своих подопечных граждан, обследовали их жилье и побеседовали о пожарной безопасности.
По итогам работы выявлена необходимость в текущем ремонте печей, электропроводки, даны рекомендации по установке АПИ. В кратчайшие сроки эта работа будет выполнена хозяевами жилья, льготируемой категории граждан будет оказана необходимая помощь. Районные и смотровые комиссии проконтролируют ситуацию.
Данная работа будет продолжена в предстоящие выходные.
В преддверии новогодних праздников районная комиссия призывает граждан к безопасному поведению, принятию мер по обеспечению противопожарной безопасности своих домов и квартир, а вышеуказанный случай должен стать уроком для каждого.
Дмитрий ПИМОШЕНКО, председатель районной комиссии по выработке мер и координации работы по предупреждению пожаров и гибели граждан
 
 
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Ушедшие выходные в нашем районе были омрачены трагедией, произошедшей в агрогородке Коровчино. Пожар в жилом доме унес жизни 3 человек. Как сообщили в райотделе по...
 
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