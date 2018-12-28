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В вузы Беларуси за последние восемь лет стали принимать почти в два раза меньше студентов
29.12.2018 11:36 — Новости Общества | Tut.by
В вузы Беларуси за последние восемь лет стали принимать почти в два раза меньше студентов. При этом большинство из них учатся в высших учебных заведениях платно. Такой вывод можно сделать из данных статистического бюллетеня «Образование в Республике Беларусь (2018/2019 учебный год)», опубликованного на
В 2010 году в университеты страны приняли 100,5 тысяч студентов, а в 2018 году — 58,8 тысяч. Это в 1,7 раз меньше.
При этом за последние восемь лет количество студентов в вузах Беларуси в целом сократилось более чем в 1,6 раз. Всего на начало 2010/2011 учебного года в вузах Беларуси училось 442,9 тысяч студентов. А уже на начало 2018/2019 учебного года их было 268,1 тысяч.
На начало 2010/2011 учебного года в университетах страны на бюджете училось 149,6 тысяч человек, платно — 293,3 тысяч человек. На начало 2018/2019 учебного года 117,5 тысяч человек — на бюджете и 150,6 тысяч человек — платно.
Интересно, что количество иностранцев в вузах выросло. На начало 2010/2011 учебного года их было 9357, а на начало 2018/2019 учебного года — 15 506 человек. Больше всего в наших университетах иностранцев из Туркменистана. В этом учебном году их — 7749.
С 2010/2011 учебного года число вузов в стране уменьшилось с 55 до 51 на начало 2018/2019 учебного года.
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В 2010 году в университеты страны приняли 100,5 тысяч студентов, а в 2018 году - 58,8 тысяч.
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