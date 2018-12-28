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В Минске будут судить мужчину, который убил своего дядю и угрожал оружием прохожим

29.12.2018 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске мужчину будут судить за убийство, угрозу оружием и угон авто. Подробности сообщает Следственный комитет.

13 августа 2018 года 31-летний ранее неоднократно судимый мужчина, будучи пьяным дома на Рокоссовского застрелил из самодельной винтовки в своего дядю. Затем он ушел из квартиры и позвонил в милицию.

Злоумышленника задержали. В ходе осмотра квартиры, где произошло убийство были изъяты более 20 патронов, нарезной ствол и рамка с рукояткой однозарядного пистолета. Следователи также установили, что изъятые в ходе обыска предметы сбыл 53-летний сосед по подъезду, он также не раз принимал на хранение огнестрельное оружие.

Также выяснилось, что задержанный в 2017 году будучи пьяным обстрелял с балкона припаркованное авто из пневматического газобаллонного пистолета. Этим он причинил ущерб на сумму около 200 рублей.

Также он неоднократно, с применением того же оружия, из окна квартиры угрожал прохожим.

Кроме прочих раскрыто уголовное дело прошлых лет: в феврале 2009 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль ВАЗ 2109 и катался в нем по Минску.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 214 (угон), ч. 2, 3 ст. 339 (хулиганство), ч. 2, 3 ст. 295 (незаконные приобретение, изготовление, хранение, перевозка огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признал вину.

Действия 53-летнего соседа квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Он угрожал людям оружием из окна, стрелял по машине, угонял авто, а также убил своего дядю.
 
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