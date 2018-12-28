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В МЧС рассказали, что за едкий оранжевый дым вчера видели минчане на Филимонова
29.12.2018 12:20 — Новости Общества | Tut.by
В пятницу днем у дома № 33 по улице Филимонова минчане заметили дым желто-оранжевого цвета, который шел из кузова грузового автомобиля. В
Спасатели пояснили, что в мусоровозе были обнаружены опасные вещества, которые и вызвали химическую реакцию с выделением тепла и дыма желто-оранжевого цвета.
Химические вещества отделили от мусора и поместили в пластиковую тару для дальнейшей транспортировки к месту временного хранения. Территорию на улице, а также кузов автомобиля обработали для их нейтрализации.
На месте провели работы по сортировке веществ, находящихся в пластиковых емкостях, и определению класса опасности химических веществ.
Заражения воздуха и почвы не зафиксировано. Пострадавших нет.
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Оранжевый дым был замечен на Филимонова.
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