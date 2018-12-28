Облачная с осадками погода будет в Беларуси 30 декабря

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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и до 4 градусов выше нуля прогнозируется в Беларуси 30 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. Местами по республике пройдет небольшой мокрый снег, днем по Брестской и Гродненской областям на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). В некоторых районах туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью оставит от 5 градусов мороза до 1 градуса выше нуля. Днем будет от минус 2 до плюс 4.

Синоптики также предупреждают о неблагоприятном метеоявлении 1 января: днем во вторник во многих районах ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с.-0-

Прогноз погоды на неделю