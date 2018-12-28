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Субъектам семеноводства

29.12.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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О вопросах производства и реализации (в том числе ввоза семян) декоративных и цветочных растений информирует районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений.

Субъектам семеноводства

Так, согласно статье 1 Закона №20-З «О семеноводстве» от 2 мая 2013 года, определено, что «сельскохозяйственные растения» – это зерновые, зернобобовые, кормовые, крупяные, технические, цветочные, овощные, плодовые, ягодные растения, картофель и другие растения, используемые в сельском хозяйстве, а «семена растений» – собственно семена растений, саженцы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни, меристемные материалы и другие генеративные и вегетативные части растений, предназначенные для размножения растений.
Реализация семян допускается только при наличии действующего документа о качестве семян (удостоверения о качестве семян или свидетельства на семена), а также семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих к сортам, включенным в государственный реестр сортов на территории Беларуси (ст. 15, 16, 20-24 Закона). За нарушение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере производства, заготовки, реализации или использования для посева семян, ст. 15.56 КоАП предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 20 до 100, на юридическое лицо – до 300. Ознакомиться с требованиями действующего законодательства в данной области можно по ссылке http://gogiskzr.by/gogi-normative-base.php.

 
 
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О вопросах производства и реализации (в том числе ввоза семян) декоративных и цветочных растений информирует районная государственная инспекция по...
 
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