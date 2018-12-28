В школах Беларуси всего более 13% учителей - мужчины

На начало 2018/19 учебного года по статистике только 13,6% учителей и руководителей в школах — мужчины. Об этом сообщается в статистическом бюллетене «Образование в Республике Беларусь (2018/2019 учебный год)», опубликованном на сайте Белстата .



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Чугуев

Среди сотрудников школ Беларуси на начало 2018/2019 учебного года было 97,3 тысяч педагогов, включая руководителей. Из них мужчин — 13,6%.

Для сравнения: на начало 2010/2011 учебного года в школах в стране было 111,7 тысяч учителей. Это на 14,4 тысячи больше, чем на начало 2018/2019 учебного года.

В 2010 году в Беларуси было 3654 школ, а в 2018 году — 3035.

Профессия учителя — традиционно женская. В ноябре 2018 года средняя зарплата у учителя в Беларуси была 860 рублей.