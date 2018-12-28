ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В школах Беларуси всего более 13% учителей - мужчины

29.12.2018 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На начало 2018/19 учебного года по статистике только 13,6% учителей и руководителей в школах — мужчины. Об этом сообщается в статистическом бюллетене «Образование в Республике Беларусь (2018/2019 учебный год)», опубликованном на сайте Белстата.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Чугуев

Среди сотрудников школ Беларуси на начало 2018/2019 учебного года было 97,3 тысяч педагогов, включая руководителей. Из них мужчин — 13,6%.

Для сравнения: на начало 2010/2011 учебного года в школах в стране было 111,7 тысяч учителей. Это на 14,4 тысячи больше, чем на начало 2018/2019 учебного года.

В 2010 году в Беларуси было 3654 школ, а в 2018 году — 3035.

Профессия учителя — традиционно женская. В ноябре 2018 года средняя зарплата у учителя в Беларуси была 860 рублей.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начало 2018/19 учебного года по статистике только 13,6% учителей и руководителей в школах - мужчины.
 
Новости дня
Новости общества
 
В МЧС рассказали, что за едкий оранжевый дым вчера видели минчане на Филимонова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика