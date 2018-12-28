«Девочка, позови маму». Студентки биофака - о сложностях бизнеса в 17 лет и отношении к этому родителей

Алесе, Вике и Жене по 17 лет. Год назад они были одноклассницами, теперь — однокурсницы. У девушек разные характеры, свитера и цвет волос, но общая цель — построить на идее, придуманной еще в школе, бизнес и заодно спасти планету от пластика.



Алеся Лукашевич, Виктория Карсюк и Евгения Хюппенен. В этом году они поступили на биологический факультет БГУ, специальность «Биотехнология»

«Жюри школьных конкурсов говорило: „До свидания, это никому не нужно“»

Дружбе этой отважной троицы около двух с половиной лет. В их памяти нет смешных воспоминаний, кто́ не любил детсадовские котлеты, а кто — плевку на кипяченом молоке. Объединяет девушек нечто гораздо более крепкое — общие идеи и ценности.

Познакомились Вика, Алеся и Женя в десятом классе, когда пришли учиться в минский лицей № 1. Вместе они посещали много разных дополнительных занятий. Пропадали в школе до позднего вечера, но сделать с собой ничего не могли: везде было очень интересно. Особенно на факультативе «Биотехнология».

Заинтересовала и очаровала учительница — Екатерина Анатольевна Скриган. Вместе они ставили настоящие опыты, изучали, как использовать знания по биологии в обычной жизни, и даже выделяли из банана ДНК.

— «Биотехнология» была нашей отдушиной, — вспоминает Алеся. — Екатерина Анатольевна всегда давала нестандартные задания по предмету, показывала англоязычные лекции по саморазвитию, самоорганизации. То есть мы получали не только знания, но и информацию, которая очень полезна в жизни.



Алеся. Училась в гимназии, но поскольку там не набирался химико-биологический класс, решила уйти в лицей

— Если на наши нелепые вопросы Екатерина Анатольевна не знала ответа, она говорила: «Либо мы сейчас все вместе разберемся с этим, либо я возьму вопрос домой, проработаю его и расскажу вам», — рассказывает Женя. — Вопросы у нас были очень странные. Из серии «можно ли выпустить из легких весь воздух?».

— А действительно — можно?

— Нельзя, — хором отвечают девушки. — Это будет проходить до того момента, пока не уравновесится содержание газов в крови и в легких. Как только это произойдет, перестанет протекать диффузия.

Там же, на факультативе, Женя, Алеся и Вика увлеклись экологической темой. Как-то раз прочли статью про биоразлагаемый пластик. Сильно воодушевились: технология его получения уже существует! — и сразу же стали искать нужные реактивы, чтобы попробовать самим.

— Но потом мы поняли, что статья оказалась утопической. Реакция дает слишком маленький выход. Плюс она наносит больше вреда, чем приносит пользы, потому что в ходе реакции выделяется угарный газ.



Вика. Училась в обычной школе, пробовала поступать в лицей БГУ, но «завалила биологию». Зато успешно поступила в лицей № 1 города Минска, о чем ни на миллиграмм не жалеет

В 11-м классе факультатив закончился, а сильнейший интерес к экологической проблематике остался. Стали думать: какие проблемы есть вокруг и как их можно решить своими силами? Так обратили внимание на одноразовую посуду.

— Наверное, уже почти все знают, что пластиковые пакеты — это плохо. А вот проблема одноразовой посуды заметна чуть меньше. В офисах, в отделениях банков часто стоят одноразовые стаканчики, которые используются секунд тридцать, после чего сразу отправляются в мусорную корзину. В кофейнях используют так называемый бумажные стаканчики, которые вовсе не бумажные: изнутри они покрыты пластиком. Более того, для наружного слоя в них используется бумага из первичной целлюлозы. Плюс при разложении они выделяют хлор.





Девушки задумались: чем их можно заменить? Естественно, идеальным вариантом всегда была и будет многоразовая посуда, но она под рукой есть не всегда. Поэтому нужна альтернатива и подстраховка. Алеся, Вика и Женя ее придумали.

Сперва для основы своей биоразлагаемой находки школьницы взяли тарталетки. Изнутри они покрыли их воском либо пищевым парафином. Технология работала, но давала сбои на больших объемах.

Потом они отыскали более надежный вариант — оказывается, в качестве основы можно использовать вафельные стаканчики для мороженого. И все заработало! Правда, пока только для холодных напитков: при температуре от 50 градусов парафин и воск плавятся.



Женя. Всей душой не любила свою первую школу. Тоже пробовала поступить в лицей БГУ, но «завалила не только биологию, но и химию». Зато поступила в первый лицей, где и познакомилась с девочками

Со своей работой и целым научным проектом, написанным по ее результатам, девочки ходили по различным конкурсам и конференциям, которые предлагала школа. Жюри на проект девушек реагировало по-разному: и удивлялось, и сочувственно улыбалось, и открыто демонтрировало свое непонимание. При этом все говорили одно: «До свидания, ваша находка никому не нужна». Впервые слово «нужно!» девочки услышали на хакатоне конкурса социальных проектов Social Weekend , куда они пришли поделиться своей идеей и протестировать, насколько их придумка востребована.

— Человек, который изменил нашу жизнь, — это Екатерина Анатольевна Скриган. Она нам показала, что можно учиться по-другому, — говорят девушки. — А вот представление о жизни изменил конкурс Social Weekend.

«Все считают, что на биофаке лишь сажают грядки и восхищаются удивительным миром животных, как Николай Дроздов»

После хакатона девушки попали в основной этап конкурса и заодно получили 1000 рублей на масштабирование идеи от мецената Юрия Мельничека. После сессии с менторами они вышли в финал конкурса, но попросили перенести свое участие: был конец учебного года, впереди ждали ЦТ и вступительная кампания.



Женя, Алеся и Вика в финале 12-го сезона конкурса Social Weekend

Изначально Алеся и Вика собирались поступать в медицинский университет на стоматологию. Но после участия в Social Weekend их планы кардинально изменились — вместе с Женей они решили идти на биофак.

— Родителям, конечно, было сложно принять наше решение, ведь мед считается более престижным местом, чем биофак БГУ. Мне, например, даже за два часа до окончания приемной кампании звонила мама и говорила: «Еще не поздно отнести документы в БГМУ», — вспоминает Алеся.

— В процессе обучения у менторов я поняла, что не хочу в медицинский, — говорит Вика. — Пришла к родителям, усадила их и сказала…

— Мама, я буду делать бизнес, — улыбается Женя.

— Приблизительно так, — соглашается Вика. — Сказала, что пойду на биофак. Сестра долго противилась этому. Папа переспросил: «На „Биотехнологию“? Я что-то слышал в новостях. Вроде направление развивается, да и звучит солидно».

— Да и после биофака необязательно в «Зеленстрое» работать, — шутит Алеся.

— А что, им пугают?

— Почему-то все считают, что на биофаке лишь сажают грядки и восхищаются удивительным миром животных, как это делает Николай Дроздов, — говорит Алеся.

Но это не так, подтверждает отважная троица. И начинает взахлеб рассказывать о своей учебе на факультете, которая им очень нравится.





«Обсуждаем с заводом поставки стаканчиков, а нам говорят: „Девочка, позови маму“»

Стоимость одного биоразлагаемого стаканчика — от 15 до 20 копеек, в зависимости от объема заказа. С Китаем и его многомиллиардным производством конкурировать сложно, но можно.

— Мы понимали, что наша целевая аудитория — это офисы или банки. И потом подумали: в них есть еще очень много неэкологичных вещей, которые можно исправить. Так появилась идея делать офисы более экодружественными. Эти стаканы — один из инструментов, который мы можем предложить.

На сейчас у проекта девушек bCool есть предварительные заказы, но выполнять их пока нет возможности: сперва нужно открыть юридическое лицо. Но когда тебе 17 лет, сделать это в разы сложнее.

— Встречаетесь с предубеждениями окружающих: «Каким это вы бизнесом занимаетесь в 18 лет?»

— В 17, — поправляет Алеся. — Во-первых, мы стараемся не афишировать, свой возраст. Но, конечно, по нам видно, что мы юны.

— Но у нас уже прожженный студенческий взгляд, — шутит Женя. — Особенно, когда за ночь поспали часа два.





— Тут, скорее, другое важно, — продолжает Алеся. — «Вас же все жалеют, возраст играет вам на руку». Я бы не сказала, что это так. Наоборот, возникают сложности с переговорами. Да, когда дело касается обсуждения проекта, нас все хвалят и говорят: «Здорово, что вы берете на себя ответственность за будущее». Но когда дело доходит до звонка на завод и обсуждения поставок тех же вафельных стаканчиков, нам говорят: «Девочка, позови маму».

Вердикт офису TUT.BY: все очень неплохо, но есть что улучшать

Предлагаем отважной троице оценить, дружит ли с экологией офис TUT.BY. Коллеги-любители пить воду сразу из четырех пластиковых стаканчиков, трепещите! (Шутка.)

— Наша особенность в том, что мы не просто даем рекомендации «сделайте так и так». Мы сами готовы организовывать все работы для внедрения этих рекомендаций: найти, заказать и так далее, — объясняет Алеся. — Мы все берем на себя, чтобы штатные сотрудники не тратили свое время. Открыть юрлицо нужно в том числе для того, чтобы заключать договора с подрядчиками.





Итак, Алеся, Вика и Женя сперва заходят на кухню и своим зорким глазом обследуют пространство. Затем достают планшет, в котором уже заготовлена таблица с критериями, и проходятся по каждому.

— У вас установлен термостат в системе отопления — хорошо. Лампы светодиодные — отлично. Светлые стены — тоже хорошее решение: это помогает на 10 процентов эффективнее использовать дневное освещение и подольше не включать свет.





— Стоит два контейнера для раздельного сбора пластика и бумаги. Появились недавно? Отлично, что появились. Но момент: тут, в контейнере для пластика, лежат бутылки из-под молока. Крышки от них лучше собирать отдельно — это другой вид пластика. А пластиковые стаканчики после чая, кофе или молока обязательно нужно ополаскивать. Пластик, на котором есть органические остатки, не подлежат переработке, а это значит, они просто отправятся гнить на свалку. Хотя опять же: ополаскивать — значит тратить водные ресурсы. Поэтому лучше вовсе по возможности отказаться от таких стаканчиков.



Четыре пластиковых стаканчиков ради двух печенек. Катастрофа!

— Объясните популярно: почему пластик и пластиковые стаканчики — это очень плохо?

— Потому что пластик разлагается столетиями и накапливается в том числе в организме человека, — слово берет Женя. — Например, в океане есть целый мусорный остров размером с Техас. Его наносит течениями. Там уже живут и дикие животные, и птицы.

Пластик попадает в воду и постепенно разлагается на микрочастицы. Они «перекочевывают» в рыбу, воду, по цепочке оседая в организме человека. Так как это полимерные вещества, они имеют свойство под воздействием различных факторов частично разлагаться. В процессе разложения выделяются в том числе и опасные вещества.





Шкафам с многоразовой посудой, где хранятся тарелки и запасные многоразовые кружки, девушки ставят «класс». Остается только активнее ими пользоваться. В том числе для перемещения печенья на свое рабочее место — пока ради этого многие злоупотребляют пластиковыми стаканчиками.

— Проще взять кружку или салфетку: это будет и приятней, и проще, и экологичней. Для печенек было бы хорошо заиметь маленькие соломенные корзиночки или контейнеры.

О полотенцах для рук. Они в офисе TUT.BY — из переработанной макулатуры. На этом зарабатываем одно очко. А вот туалетная бумага — из первичной целлюлозы, отбеленная. Тут же это очко и теряем.





Алеся, Женя и Вика внимательно осматривают содержимое холодильника, полку с чаем и чайники.

— Чай в пакетиках — не очень хорошее решение. Сам пакетик не бумажный — в него тоже добавляется пластик. У вас есть рассыпной чай. Отличный же вариант! Электрические чайники, конечно, лучше было бы заменить термопотом: он один раз нагревается и долго сохраняет воду горячей. Но это не значит, что чайники нужно сразу же выбросить. Стоит продолжать пользоваться, но с маленьким лайфхаком: на последних секундах нагревания они потребляют наибольшее количество энергии. Лучше их отключать на последний секундах: температура воды уже точно больше 80 градусов, которые нужны для заваривания чая, а энергия сэкономится.





— Для кулера, если вам эта идея понравится, мы можем предложить свои стаканчики. Вообще, хорошо, что у вас питьевая вода в оборотной таре. Есть офисы, где используют воду в бутылках. Каждый день — это же уйма пустой тары.

Также девушки спрашивают про количество органических отходов, обследуют санузлы, выясняют, сколько и какой бумаги используется в офисе и даже в каком виде папок они хранятся.





От их зоркого взгляда не ускользают ни двери (есть ли доводчики?), ни сушилка для рук (она экономичнее), ни краны (на них можно расставить распылитель, что вдвое снизит потребление воды), ни даже канцелярия.

Запрашивают еще данные, но по предварительным результатам приходят к выводу: все совершенно неплохо, но есть над чем поработать.

— Мы понимаем важность информирования сотрудников, поэтому хотим проводить мини-лекции, чтобы люди понимали, для чего это, как работает. Мы ни в коем случае не собираемся никому ничего навяызывать, но объяснить всегда готовы.





— Учеба на первом курсе обычно поглощает все время. Где вы его находите еще и на свой проект? — спрашиваем.

— Понятно, что нужно чем-то жертвовать. Сном, либо отдыхом, либо совершенством подготовки к парам.

— Так и напишем для преподавателей. Эти студентки не ленятся готовиться, им пока просто некогда готовиться так, как они умеют, — пытаемся шутить.

— Мы очень надеемся, что преподаватели это прочтут и поймут, что мы не лентяйки, потому что впечатление такое создается, наверное. Конечно, если ты приходишь после выходных и говоришь: «Я не успела сделать домашнее задание», это вызывает недоумение. Но мы, на самом деле, просто очень стараемся, чтобы мир вокруг был чуть более экологичным, чем есть сейчас.





Прием заявок на новый, 13-й, сезон конкурса социальных проектов Social Weekend уже открыт . Если у вас есть идея, с помощью которой вы хотите и можете решить социальную проблему либо же вовсе изменить мир, смело переходите по ссылке . Дедлайн — 28 февраля 2019 года.