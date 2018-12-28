Забота о людях труда – на первом плане Федерации профсоюзов Беларуси

Федерация профсоюзов Беларуси подвела итоги своей работы за 2018 год. Какими событиями был ознаменован этот год для профсоюзов? Рассказывает председатель Пинского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси Олег Валерьевич КУЛИШЕВИЧ.





— Одним из важнейших вопросов этого года, конечно же, была работа над законопроектом Трудового кодекса. Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков этого документа. Трудовой кодекс для профсоюзов – это основополагающий документ. Главная задача, которую ФПБ ставила при работе над данным законопроектом, – это обеспечить в трудовых отношениях защиту интересов людей. В целом в него было внесено порядка 40 предложений. Все они сформированы на основе тех запросов и проблем, с которыми к нам обращаются члены профсоюза и трудовые коллективы. В результате совместной и, надо сказать, достаточно обстоятельной работы с другими заинтересованными сторонами большая часть наших инициатив была учтена. В частности, профсоюзы настояли на сохранении срока предупреждения работника об изменении существенных условий труда в количестве 30 дней, тогда как изначальная редакция законопроекта предусматривала сокращение этого срока до 7 календарных дней.

Речь идет о том, что после предупреждения об изменении существенных условий труда (заработная плата, продолжительность рабочего дня и др.) работник должен принять решение либо продолжить работу на новых условиях, либо увольняться. Таким образом, если работник принимает решение об увольнении, более длительный период предупреждения дает ему больше возможностей для поиска новой работы.

Немаловажным для нас было и включение в законопроект положений, согласно которым будет законодательно обеспечена возможность для профсоюзной организации принимать участие в обсуждении контракта с работником – членом профсоюза. Это поможет избежать ситуаций, когда работнику предлагают заведомо невыгодные условия труда и нормы, которые где-то идут в разрез с законодательством. Также законопроект предусматривает уведомление профсоюза при намерении нанимателя не продлить контракт с работником.

Среди других предложений национального профцентра, вошедших в законопроект, – ограничение материальной ответственности работников. Мы считаем, это не справедливо, когда два работника трудятся в одинаковых условиях, но у того, кто работает по трудовому договору, материальная ответственность может ограничиваться коллективным договором, а у того, кто принят по контракту, – не ограничивается. И в результате в некоторых ситуациях на работника возлагаются очень большие суммы. На сегодняшний день законопроектом установлены единые подходы применения материальной ответственности к работникам, при причинении ими ущерба нанимателю при исполнении трудовых обязанностей. Также предусмотрено, что штрафы, налагаемые на нанимателя в последующем не будут взыскиваться с работников.

В новой редакции Трудового кодекса удалось также сохранить право за пенсионерами, которые потребовали расторжения трудового договора по причине виновных действий нанимателя, на получение компенсации в размере трехмесячной заработной платы. В первоначальной редакции законопроекта эта норма отсутствовала.

Еще один принципиальный для профсоюзов момент – это необходимость законодательного закрепления такой нормы, как продление или перезаключение контрактов с добросовестными работниками на максимально длительный срок, либо перевод их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех социальных и материальных гарантий. Такая норма сегодня включена в качестве рекомендательной в Генеральное соглашение, в ряд отраслевых соглашений и многие коллективные договоры. Обсуждение этой позиции еще идет, и мы будем добиваться закрепление ее в Трудовом кодексе. Это необходимо для того, чтобы она применялась повсеместно, и чтобы исключить субъективизм при принятии решений о продолжении трудовых отношений с работниками.

— Давайте подробнее остановимся на Генеральном соглашении. Как мы знаем, проект нового Генсоглашения на 2019 – 2021 годы уже готов и будет подписан в конце декабря.

— В проекте нового Генерального соглашения на 2019 – 2021 годы нашли отражение все наиболее значимые для нашего общества вопросы: рост зарплат и обеспечение занятости населения, цены на важнейшие продукты питания и социальные гарантии. Собственно, эти темы постоянно обсуждаются социальными партнерами на всех уровнях, поэтому вполне закономерно, что все они нашли отражение в новом проекте Генсоглашения. К слову, работа над текстом документа началась еще в апреле и на данный момент практически завершена. В результате переговоров все стороны смогли найти компромиссы для спорных вопросов и сохранить гарантии для трудящихся, прописанные в действующем соглашении, а по ряду вопросов даже усилить их.

Мы очень ждем подписание этого документа, потому что оно во многом определит стратегию нашей работы в будущем году.

Хороший, отработанный, наполненный дополнительными гарантиями коллективный договор – это, по сути, главная мотивация для людей быть в профсоюзе. Именно через коллективный договор мы сегодня можем дать дополнительные, не прописанные в Трудовом кодексе, гарантии. И речь не только о дополнительных выплатах, но и мерах, которые не требуют от нанимателя финансовых вложений. Например, гарантии занятости. Мы сегодня настаиваем на том, что каждый коллективный договор должен содержать норму об обязательном продлении контрактов на максимальный срок или перезаключение контракта добросовестным работникам. Кроме того, все коллективные договоры содержат нормы по социальной защите молодежи, работе с ветеранами, пожилыми людьми. Немаловажное место при заключении коллективных договоров отводится нормам по охране труда.

— Можете привести примеры?

— С положительной стороны в этом плане можно отметить коллективные договора ОАО «Ласицк», ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Ставокское», ОАО «Парохонское», ОАО «Оснежицкое», КУМП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ», также учреждений образования.

— С мая 2017 года ФПБ проводит так называемый «народный» мониторинг цен на социально значимые товары и услуги. Расскажите о результатах этой работы.

— Мы анализируем реальные цены в реальных магазинах и сопоставляем их с теми доходами, которые получают люди.

Мониторинг цен на питание на данный момент проводится по всем районам и 10 городам областного подчинения, то есть в 137 территориальных единицах, в 274 магазинах по 98 товарным позициям.

О результатах «народного контроля» мы информируем Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Комитет госконтроля. Данные профсоюзных мониторингов за 9 месяцев этого года свидетельствуют, что ситуация в целом была стабильной, а цены повышались адекватно уровню инфляции. Но вместе с тем по отдельным позициям отмечается достаточно существенный рост.

Актуальным в этом году был вопрос повышения оплаты за общежития. В ходе мониторинга мы выяснили, что в некоторых регионах стоимость проживания в общежитии составила до 30% от зарплаты проживающих. И если для жителей столицы и столичного региона размер этой суммы составляет порядка 7% от зарплаты, то для жителей других областей он достигает 30 %. Особенно ощутимо рост платы за общежития сказался на работниках бюджетной сферы. ФПБ заявила о необходимости принятия централизованных решений о снижении оплаты для них или применении адресной материальной помощи, субсидий по принципу начисления субсидий на оплату коммунальных услуг. И как результат, обеспокоенность ФПБ по данному вопросу разделили и в правительстве. Областным и Минскому городскому исполкомам поручено взять этот вопрос под особый контроль и выработать меры по снижению оплаты за общежития с учетом доходов, проживающих в них граждан. В первую очередь – социально уязвимых категорий. Выполнение данных поручений поручено взято под жесткий контроль Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

— 22 сентября прошлого года ФПБ подписала соглашение о взаимодействии с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Расскажите об итогах этой работы, как взаимодействие с прокуратурой выстроено на районном уровне?

— У Федерации профсоюзов и органов прокуратуры во многом схожие задачи. Конечно, формы, методы работы, полномочия у нас разные, но цель работы одна – это защита законных прав и интересов наших граждан. В первую очередь для нас, для профсоюзов, – в сфере трудовых отношений. Поэтому мы и предложили объединить усилия наших ведомств в данном направлении. И сегодня это взаимодействие очень успешно.

В ходе сотрудничества проходят совместные мониторинги по надзору и общественному контролю за соблюдением законодательства о труде и охране труда. Приоритетными направлениями сотрудничества двух ведомств стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении. Хорошо зарекомендовали себя совместные правовые приемы граждан, так как совместная работа помогает гораздо быстрее решить некоторые проблемы. В первом полугодии 2018 профсоюзными юристами и прокурорами было проведено 389 совместных правовых приема.

К слову, выездные правовые профсоюзные приемы граждан проходят ежемесячно во всех районах страны. На предприятиях и в организациях Пинского района в текущем году проведено 9 таких приемов, в которых принимали участие прокурор Пинского района и правовые юристы. В ходе приемов 29 человек получил ответы на интересующие вопросы. Последний прием проходил 18 декабря этого года на базе ПМК-5 г. Пинска. Только за первое полугодие 2018 юристами ФПБ дано почти 80 тыс. консультаций по трудовым и связанным с ними вопросам. В пользу работника разрешены 58 дел в судебных инстанциях, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 39 человек, возвращено невыплаченных или незаконно удержанных денежных средств в сумме более 2 млн рублей.

— Одно из основных направлений деятельности профсоюзов – охрана труда. Очевидно, что профсоюзы много делают в этом направлении.

— Охране труда профсоюзы уделяют особое внимание. Наша принципиальная позиция такова, что человек должен прийти на работу и здоровым вернуться домой к своей семье и детям. Поэтому в штате ФПБ более ста технических инспекторов труда, кроме того на предприятиях работают общественные инспекторы, которые следят за выполнением производственно-технологической дисциплины и безопасности производственной деятельности. Технической инспекцией ФПБ, совместно с председателями районных объединений, райкомов и обкомов профсоюзов, регулярно проводят проверки и мониторинги за соблюдением законодательства об охране труда.

Только за 9 месяцев 2018 года техническая инспекция труда Федерации профсоюзов провела 892 проверки и 4739 мониторингов. По их итогам нанимателям выданы 821 представление и 4326 рекомендаций для устранения более 50 тысяч нарушений требований законодательства об охране труда. Техинспекторы ФПБ приняли участие в расследовании 272 несчастных случаев на производстве, где представляли интересы потерпевших и их семей, принимали меры по недопущению ущемления прав, касательно получения положенных страховых выплат. В июне текущего года на территории Пинского района работала рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси. По результатам проведенного мониторинга руководителям организаций и председателям профсоюзных комитетов выдано 9 рекомендаций на устранение 23 выявленных нарушений законодательства об охране труда. Все выявленные нарушения были устранены в установленные сроки.

К сожалению, в этом году отмечается рост производственного травматизма со смертельным и тяжелым исходом. Число погибших на производстве в республике за 9 месяцев 2018 года составило 111 человек (за аналогичный период 2017 года – 95 человек), тяжело травмировано – 508 человек (в 2017 году – 411 человек).

За январь — ноябрь 2018 года в организациях всех форм собственности Пинского района зарегистрировано 18 несчастных случаев на производстве, 3 со смертельным исходом (ОАО «Лопатино», УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой», УП «Пинская СПМК-11»), 5 с тяжелым исходом (ОАО «Ставокское, Пинское райпо, ОАО «Новодворское агро», ГП «ПМК-5 г. Пинска», УСП «СПМК № 33» ОАО «Пинсксовхозстрой»), 1 групповой несчастный случай (КУП ДРОЦ «Свитанак», травмы не относятся к категории тяжелых), 9 несчастных случаев, не относящихся к категории тяжелых (СУП «ПинскдревАгро», ОАО «Валище», УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой», ОАО «Парохонское», ОАО «Пинский винодельческий завод», УП «Пинская СПМК-11», филиал ДЭУ № 26 РУП «Бреставтодор», ИП Козич М.Н., ЧТУП «ДиаПолТранс»).

И здесь важно понимать, что устранение большинства нарушений, которые привели к трагедии, не требует больших финансовых затрат. То есть причина кроется в халатном отношении как руководства предприятий к производственной безопасности, так и зачастую самих работников.

— В преддверии новогодних праздников органы власти, общественные объединения, организации проводят благотворительные акции. Как профсоюзы участвуют в благотворительном марафоне?

— Профсоюзные организации республики традиционно активно включаются в благотворительный новогодний марафон. По всей стране проходят профсоюзные новогодние праздники, на которые приглашаются дети из социальных приютов и детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также для детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Для них готовится красочные представления, и конечно же, подарки. Оказывается благотворительная помощь детям-сиротам, инвалидам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, посещаются детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка, встречаются с воспитанниками подшефных интернатских учреждений, устраивают праздники с подарками и сюрпризами для детей. В Пинском районе с 9 декабря 2018 года по 8 января 2019 года также проводится благотворительная акция «Профсоюзы-детям», в рамках которой профсоюзными организациями всех уровней организуются для работников организаций новогодние и рождественские мероприятия с вручением подарков, посещаются детские дома семейного типа, социальные приюты Пинского района.

Новогодние праздники – лишь часть большой постоянно действующей благотворительной акции «Профсоюзы – детям». С момента ее объявления (2002 год) порядка 60 тысяч детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных семей побывали на республиканских и областных профсоюзных благотворительных детских новогодних праздниках. Только в 2017 году сумма оказанной профсоюзами помощи в рамках новогодней акции составила более 1,5 млн. рублей, шефской помощью охвачены 186 детских интернатских учреждений республики.

— Что пожелаете членам профсоюзных организаций в преддверии Нового года?

— Уважаемые члены профсоюза, дорогие жители Пинщины! Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2019-м годом и Рождеством Христовым! Желаю вам в новом году блестящих идей, хороших новостей, надежных партнеров. Пусть появятся новые возможности и перспективы, воплотятся в жизнь поставленные задачи. Пусть каждый день будет добрым, плодотворным в работе и счастливым в личной жизни. Здоровья вам, счастья и удачи в новом году! Светлых и радостных вам праздников!

Беседовала Вероника НИКОЛАЕВА.