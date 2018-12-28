В Гомеле третий раз за последние две недели кто-то поджигает один и тот же подъезд в многоэтажке

Жильцам дома № 97 по улице Советской в Гомеле снова не до сна. В пятницу ночью кто-то опять поджег их подъезд. Третий раз за последние две недели.



Фото: МЧС

— Мы уже не знаем, что думать. В квартирах воняет гарью, в подъезде — как после войны. Да и просто страшно, — сообщают взволнованные жильцы.

В час ночи 29 декабря у них снова горел подъезд. Сценарий — как и в прошлые два раза.

Напомним, под утро 17 декабря в пятом подъезде дома № 97 по улице Советской загорелось подсобное помещение между первым и вторым этажами. На следующую ночь инцидент повторился — только пылала уже подсобка этажом выше. В ночь на 29 декабря заполыхала кладовая между пятым и шестым этажами.

— Еще после второго поджога написали заяление в милицию, ходили в прокуратуру. Нам посоветовали не волноваться, сказали — ведется следствие, но как не волноваться, когда такое происходит уже систематически? — беспокоятся жители многоэтажки.

В МЧС факт пожара подтвердили . Одна из рассматриваемых версий — «занос постороннего источника зажигания извне».