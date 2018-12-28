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В Гомеле третий раз за последние две недели кто-то поджигает один и тот же подъезд в многоэтажке
29.12.2018 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Жильцам дома № 97 по улице Советской в Гомеле снова не до сна. В пятницу ночью кто-то опять поджег их подъезд. Третий раз за последние две недели.
— Мы уже не знаем, что думать. В квартирах воняет гарью, в подъезде — как после войны. Да и просто страшно, — сообщают взволнованные жильцы.
В час ночи 29 декабря у них снова горел подъезд. Сценарий — как и в прошлые два раза.
Напомним, под утро 17 декабря в пятом подъезде дома № 97 по улице Советской загорелось подсобное помещение между первым и вторым этажами. На следующую ночь инцидент повторился — только пылала уже подсобка этажом выше. В ночь на 29 декабря заполыхала кладовая между пятым и шестым этажами.
— Еще после второго поджога написали заяление в милицию, ходили в прокуратуру. Нам посоветовали не волноваться, сказали — ведется следствие, но как не волноваться, когда такое происходит уже систематически? — беспокоятся жители многоэтажки.
В МЧС факт пожара
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Жильцам дома № 97 по улице Советской в Гомеле снова не до сна. В пятницу ночью кто-то опять поджег их подъезд. Третий раз за последние две недели.
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