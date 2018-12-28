ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле третий раз за последние две недели кто-то поджигает один и тот же подъезд в многоэтажке

29.12.2018 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жильцам дома № 97 по улице Советской в Гомеле снова не до сна. В пятницу ночью кто-то опять поджег их подъезд. Третий раз за последние две недели.


Фото: МЧС

— Мы уже не знаем, что думать. В квартирах воняет гарью, в подъезде — как после войны. Да и просто страшно, — сообщают взволнованные жильцы.

В час ночи 29 декабря у них снова горел подъезд. Сценарий — как и в прошлые два раза.

Напомним, под утро 17 декабря в пятом подъезде дома № 97 по улице Советской загорелось подсобное помещение между первым и вторым этажами. На следующую ночь инцидент повторился — только пылала уже подсобка этажом выше. В ночь на 29 декабря заполыхала кладовая между пятым и шестым этажами.

— Еще после второго поджога написали заяление в милицию, ходили в прокуратуру. Нам посоветовали не волноваться, сказали — ведется следствие, но как не волноваться, когда такое происходит уже систематически? — беспокоятся жители многоэтажки.

В МЧС факт пожара подтвердили. Одна из рассматриваемых версий — «занос постороннего источника зажигания извне».

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жильцам дома № 97 по улице Советской в Гомеле снова не до сна. В пятницу ночью кто-то опять поджег их подъезд. Третий раз за последние две недели.
 
Новости дня
Новости общества
 
Новогодняя благотворительная елка состоялась в Кореличском районе (фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика