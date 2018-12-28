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В Верхнедвинском районе продолжается акция «Наши дети»

29.12.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В Верхнедвинском районе продолжается акция «Наши дети»

В преддверии Рождества и Нового года все мы ждём чуда, подарков и внимания близких. С особым нетерпением готовятся к любимым праздникам дети: пишут письма Деду Морозу, разучивают стихи, выбирают маскарадные костюмы. Самыми первыми окунулись в атмосферу веселья и волшебства воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – с наступающими праздниками их поздравили педагоги, родители, волонтёры и сказочные герои.
На утреннике дети встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами самой зимней сказки Андерсена «Снежная королева». Вместе с любимыми героями ребята играли в новогодние игры, водили хороводы, танцевали и веселились. Но злая Снежная Королева попыталась испортить праздник, заколдовав Деда Мороза, и дети вместе с отважной Гердой отправились его спасать. Они старательно выполняли игровые задания, за каждое из которых получали по одной волшебной букве. Как только удалось собрать слово «счастье», главный герой освободился от чар, и, несмотря на козни Снежной Королевы, праздник продолжился. А в конце, конечно же, дети получили долгожданные подарки.
Сделать этот день по-настоящему незабываемым помогли талантливые ребята из волонтерского отряда СШ № 2 г. Верхнедвинска «Улыбка» под руководством Алеси Фоминой, примерившие на себя роли ведущей праздника и сказочных персонажей. Подготовить стихи, песни и танцы детям помогли педагоги центра Галина Гирсенок и Анна Кляр. А накануне новогоднего утренника в гости к ребятам приходили волонтеры из Верхнедвинской гимназии вместе со своим педагогом Валерией Фандорко. Они провели игры и подготовили с воспитанниками центра совместные творческие работы.
Помимо сладких подарков от Деда Мороза, каждый ребёнок получил канцелярские принадлежности и сувениры, собранные в рамках ежегодной благотворительной акции «Наши дети». Как и во всей республике, в нашем районе она стартовала 10 декабря 2018 года и закончится 11 января 2019-го. Но не стоит забывать: для того, чтобы делать добрые дела, особенный повод не нужен. Помочь тем, кто в этом нуждается, можно всегда, стоит только захотеть.
Алёна МОРОЗ.

 
 
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> В преддверии Рождества и Нового года все мы ждём чуда, подарков и внимания близких. С особым нетерпением готовятся к любимым праздникам дети: пишут письма Деду...
 
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