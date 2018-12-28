В Минской области от употребления суррогатов алкоголя в текущем году умерли 27 человек

Проверки показали, что в подавляющем большинстве случаев причиной смерти явилось употребление суррогатов, содержащих в своем составе метиловый спирт – в первую очередь автомобильного стеклоомывателя, а также жидкости для мытья окон, антифриза, растворителя и парфюмерных изделий.

Особую опасность, из-за доступности в цене, представляет собой именно автомобильный стеклоомыватель.

Так, в результате употребления стеклоомывающей жидкости, умерли 3 жителей д.Новоселье Минского района.

Жидкость предложил распить один из погибших, при этом односельчанам пояснил, что приобретал и употреблял стеклоомыватель на протяжении длительного времени.

Вместе с тем, наличие в стеклоомывателе денатурирующих добавок – диэтилфтолата или битрекса, его потребление не по назначению создает угрозу жизни и здоровью человека.

Милиция Минской области призывает граждан беречь жизнь и здоровье, ни при каких обстоятельствах не употреблять суррогаты алкоголя.