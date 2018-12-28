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Таможенники с 1 января в некоторых пунктах пропуска Беларуси будут осуществлять пограничный контроль

29.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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Это предусмотрено указом №495 «Об оптимизации деятельности», который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Пока это коснется трех пунктов пропуска – автодорожного «Козловичи» на границе с Польшей, где перемещается только грузовой автотранспорт, а также двух железнодорожных – «Гудогай» на станции Молодечно, на границе с Литвой, и «Бигосово» на станции Полоцк, на границе с Латвией. Эти меры направлены на оптимизацию деятельности таможенных органов и органов пограничной службы в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, внедрение принципа одного окна, а также сокращение времени контрольных процедур. Высвободившиеся сотрудники органов пограничной службы будут направлены для усиления охраны других участков границы.

www.belta.by

 
 
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С 1 января 2019 года таможенные органы в пунктах пропуска, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, будут осуществлять отдельные функции пограничников, в...
 
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