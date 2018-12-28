28 декабря прошло заседание 12-й сессии районного Совета депутатов 28 созыва

28 декабря под председательством Натальи Киселевой прошло заседание 12-й сессии районного Совета депутатов 28 созыва. В работе сессии приняли участие: депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Андрей Горбачев.

Первым вопросом, вынесенным в повестку дня, стал отчет председателя районного Совета депутатов о деятельности в 2018 году. Среди рассмотренных тем: утверждение районного бюджета и перспективного плана работы райсовета на 2019, внесение изменений в ряд решений Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, с докладами о которых выступали председатель райсовета Наталья Киселева, начальник финансового отдела райисполкома Наталья Прищепова, главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы Жанна Евтухова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наталья Логунова, начальник отдела образования, спорта и туризма Елена Парфененко, и начальник отдела ЖКХ, архитектуры и с строительства Елена Потепалова.







