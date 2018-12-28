ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28 декабря прошло заседание 12-й сессии районного Совета депутатов 28 созыва

29.12.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

28 декабря под председательством Натальи Киселевой прошло заседание 12-й сессии районного Совета депутатов 28 созыва. В работе сессии приняли участие: депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Андрей Горбачев.

Первым вопросом, вынесенным в повестку дня, стал отчет председателя районного Совета депутатов о деятельности в 2018 году. Среди рассмотренных тем: утверждение районного бюджета и перспективного плана работы райсовета на 2019, внесение изменений в ряд решений Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, с докладами о которых выступали председатель райсовета Наталья Киселева, начальник финансового отдела райисполкома Наталья Прищепова, главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы Жанна Евтухова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наталья Логунова, начальник отдела образования, спорта и туризма Елена Парфененко, и начальник отдела ЖКХ, архитектуры и с строительства Елена Потепалова.

28 декабря прошло заседание 12-й сессии районного Совета депутатов 28 созыва
28 декабря прошло заседание 12-й сессии районного Совета депутатов 28 созыва
28 декабря прошло заседание 12-й сессии районного Совета депутатов 28 созыва

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 декабря под председательством Натальи Киселевой прошло заседание 12-й сессии районного Совета депутатов 28 созыва. В работе сессии приняли участие:...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Верхнедвинском районе продолжается акция «Наши дети»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика