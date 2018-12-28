Новогодняя благотворительная елка состоялась в Кореличском районе (фото)

29 декабря в стенах СШ №1 г.п. Кореличи состоялась районная благотворительная елка, на которой 97 детям вручили долгожданные подарки из средств бюджета.
Торжественно открыл мероприятие председатель Кореличского районного исполнительного комитета Виктор Леонидович Шайбак, который поздравил маленьких кореличчан с праздником и призвал наслаждаться каждой минутой своего детства.
Начальник управления образования Кореличского райисполкома Ирина Валерьевна Осташевич от лица общественной организации «Белорусский фонд мира» сделала подарок социально-педагогическому Центру района –холодильник «Атлант».
Виктория КОСТЮК
Фото Инны ЛЕЙКО