Кореличская РО РОО «Белая Русь» поздравила пожилых людей из Лукской больницы сестринского ухода с Новым годом





В канун новогодних праздников председатель Кореличской районной организации РОО «Белая Русь» Руслан Абрамчик приехал с поздравлениями и подарками в Лукскую больницу сестринского ухода.

Сегодня в больнице в тепле и уюте живут два десятка пожилых людей, среди которых есть и люди с ограниченными возможностями.

Руслан Абрамчик тепло поприветствовал всех собравшихся в фойе медицинского учреждения, пожелал всех земных радостей и вручил подарки.





Отмечалось, что Кореличская районная организация РОО «Белая Русь» продолжит шефствовать над Лукской больницей сестринского ухода и в новом году, а активисты организации будут частыми гостями в медучреждении.

Инна ЛЕЙКО.

Фото автора.