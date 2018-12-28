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Кореличская РО РОО «Белая Русь» поздравила пожилых людей из Лукской больницы сестринского ухода с Новым годом

29.12.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Кореличская РО РОО «Белая Русь» поздравила пожилых людей из Лукской больницы сестринского ухода с Новым годом

В канун новогодних праздников председатель Кореличской районной организации РОО «Белая Русь» Руслан Абрамчик приехал с поздравлениями и подарками в Лукскую больницу сестринского ухода.

Сегодня в больнице в тепле и уюте живут два десятка пожилых людей, среди которых есть и люди с ограниченными возможностями.

Руслан Абрамчик тепло поприветствовал всех собравшихся в фойе медицинского учреждения, пожелал всех земных радостей и вручил подарки.

Кореличская РО РОО «Белая Русь» поздравила пожилых людей из Лукской больницы сестринского ухода с Новым годом

Отмечалось, что Кореличская районная организация РОО «Белая Русь» продолжит шефствовать над Лукской больницей сестринского ухода и в новом году, а активисты организации будут частыми гостями в медучреждении.

Инна ЛЕЙКО.

Фото автора. 

 
 
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В канун новогодних праздников председатель Кореличской районной организации РОО «Белая Русь» Руслан Абрамчик приехал с поздравлениями и подарками в Лукскую
 
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