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Штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявлено на 1 января в Пинске и районе

29.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявлено на 1 января в Пинске и районе
Синоптики предупредили об усилении порывистого ветра и объявили оранжевый уровень опасности на 1 января.

По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки средняя температура воздуха на территории района составила +4ºС, что на 7 градусов выше средних многолетних значений.

В последующие сутки сохранится преобладание облачной погоды, ночью местами выпадет небольшой мокрый снег, днем на большей части территории города и района ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами сгустится слабый туман, образуется слабый гололед, на отельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит от -4 до +1 градуса  в ночные часы, максимальная температура днем от 0 до +4 градусов.

Накануне Нового года сохранится облачная с кратковременными осадками погода. Местами сгустится слабый туман, образуется слабый гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от -2 до +3 градусов.

На 1 января синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за усиления юго-западного, западного ветра до 6-11 м/с, днем на большей части территории порывы достигнут 15-18 м/с. Ночью местами пройдет кратковременный снег, утром и днем на большей части территории города и района выпадут осадки в виде снега, переходящего в дождь. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днем от 0 до +5 градусов.

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