Что классного произошло в Витебске - а что расстроило горожан. Удачи и провалы года по версии TUT.BY

2018-й нас чем-то радовал, а чем-то огорчал. TUT.BY вспомнил пять проектов, дел, событий Витебщины, которые можно назвать удачными. Но есть и пятерка решений местной власти, которые, с точки зрения горожан, весьма спорны.

Удачи года

Быстро построили Центр по прыжкам на батуте

Центр по прыжкам на батуте на проспекте Победы начали строить в январе, а к Новому году обещают сдать здание. Первый турнир здесь пройдет в марте.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Спортивный объект, который появился во многом благодаря победе на Олимпиаде-2016 батутиста Владислава Гончарова, будет уникальным для всей страны. Высота потолков в спортзале — 14 метров, и это позволит атлетам выполнять самые сложные элементы.

У футбольного «Витебска» — 4-е место в чемпионате страны

«Витебск» на минувшем чемпионате страны по футболу в высшей лиге занял четвертое место, которое может дать нашим право сыграть в Лиге Европы.



Фото: vk.com/fcvitebskby

— Мы рассчитываем, что четвертьфинальную стадию Кубка Беларуси вы преодолеете, а дальше сможете претендовать на этот трофей, хотя будет непросто, — ставит перед клубом новую задачу председатель горисполкома Виктор Николайкин.

Витебск стал более зеленым и красивым

В этом году в областном центре появилось много новых зеленых зон отдыха и скверов.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В частности, свой сквер устроили таможенники. Деревья сажали сотрудники предприятия «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», волонтеры общественного движения «Самосад», чиновники, студенты и т.д. К экологическим акциям могли присоединиться и горожане.

Новые молодые начальники

Как и в столице, где назначенное в этом году правительство стало самым молодым в новейшей истории Беларуси, в Витебске тоже взяли курс на омоложение госаппарата.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Так, в июне должность заместителя председателя горисполкома занял 35-летний экс-лидер регионального БРСМ Виктор Глушин. Он курирует социальные вопросы: образование, спорт, туризм, культуру, соцзащиту, работу со СМИ, молодежную политику и другие.

В ноябре сменился гендиректор «Славянского базара» — им стал 30-летний певец и экс-чиновник Совета Федерации профсоюзов Беларуси Глеб Лапицкий. Когда фестиваль искусств появился, ему было всего три года.

В Витебске прошла первая нестоличная премьера «Классики у Ратуши»

Популярный в Минске проект в сентябре впервые за 4 года выехал в регионы. И имел в Витебске успех !



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Однако Витебск не был бы Витебском, если бы не внес в проект свою изюминку: концерт, как и в столице, прошел в виде опен-эйра, однако не у Ратуши. Сцену поставили у входа в концертный зал. Но местная Ратуша оттуда также была прекрасно видна.

Спорные решения

Не подготовились, как следует, — и закрыли Полоцкий путепровод

15 ноября закрыли для транспорта и пешеходов Полоцкий путепровод. Это сделали по требованию прокуратуры — дело в том, что конструкция аварийная, и остановить тут движение нужно было еще в 2010-м.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

На месте изношенного путепровода через 4 года планируют построить новый мост с развязкой на разных уровнях.

Горожане отнеслись к этому решению властей неоднозначно. Кто-то понимает, что аварийный мост все равно рано или поздно пришлось бы закрыть, и согласен терпеть трудности — пробки на дорогах, неразбериху с транспортом в объезд, плохую инфраструктуру на периферийных улочках, куда перенаправили трафик. А кто-то — и таких большинство, критикует чиновников за то, что как следует не подготовили этот район города к закрытию моста.

Весь город заполонили «Табакерки»

На многих улицах в центре города — практически через 100 метров друг от друга — с сентября начали появляться павильоны «Табакерка», в которых продают (или скоро начнут продавать) табачную продукцию.



Фото: «Народные новости Витебска»

— К концу года в Витебской области должно быть установлено 218 киосков, — сообщила порталу vitebsk.biz Татьяна Новикова, директор филиала «Витебск-табак СЗАО «Энерго-Оил» — предприятия, которое изготавливает киоски «Табакерка» и организовывает их работу в области.

В самом Витебске сейчас находится около 100 павильонов, в 2019 году их количество вырастет до 180. По мнению Татьяны Новиковой, киоски «Табакерка» делают «город красивее», создают «дополнительные удобства для людей».

Однако такое засилье «Табакерок», в том числе возле школ, больниц, спортобъектов, не нравится многим горожанам. Сейчас редкий витебский форум, паблик и чат обходится без критики в адрес этих павильонов. Люди боятся, что это негативно скажется на здоровье жителей.

Закрыли детдом и школу в Больших Летцах

В деревне Большие Летцы под Витебском в этом году закрыли сразу два учреждения образования — детдом (один из самых крупных в стране) и школу (в основном в ней учились воспитанники детдома).



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Официальная причина закрытия детдома, которую озвучило управление образования облисполкома, — «оптимизация сети интернатных учреждений» в связи с «тенденцией сокращения в области количества детей-сирот».

— Детдома в республике закрывают давно, наверное, уже последние 8−10 лет. И это правильно, они должны закрываться, социальных сирот не должно быть. Проводится оптимизация сети школ-интернатов. Когда я пришла сюда работать директором в 1989 году, в области было около 25 интернатных учреждений. Осталось только четыре: в Бегомле, Витебске, Андреевщине и Сенно. Но проблема никуда не исчезла: сироты все равно есть, — прокомментировала ситуацию директор Великолетчанского детдома Вера Дук.

Запланировали загс в историческом центре

В историческом центре Витебска — на площади Тысячелетия — в 2019 году планируют строить Дворец торжественных обрядов. Но обсуждать проект начали уже в 2018-м.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Общественность города ставит перед местными властями два вопроса : насколько нужен Витебску этот дворец, на который, по предварительным подсчетам, уйдет почти 7 млн рублей, и насколько целесообразна его постройка именно в исторической части, где каждый сантиметр земли ценен для археологов. Конкретных ответов пока никто из активистов так и не получил.

Аврал перед приездом Лукашенко

2 ноября Витебск посетил президент. В частности, во время визита он открыл меховой комбинат, модернизированный холдингом «Марко».



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Задолго до визита главы государства на улицах, где он мог проехать, коммунальники развернули «спецоперацию» по уборке. Красили здание бывшей фабрики «КИМ», три года простоявшее без работы, поднимали с земли каждый бычок, косили пустырь. Почистили даже канаву, на санитарное состояние которой не обращали внимания, наверное, от сотворения мира.

Местные жители были в шоке от такого небывалого внимания к своему окраинному району.