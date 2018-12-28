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Следователи раскрыли схему серой торговли продукцией «Гомельстекла»

29.12.2018 15:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности в сфере купли-продажи продукции ОАО «Гомельстекло», сообщили в Следственном комитете.

С сентября 2015 года по октябрь 2017 года два родных брата, используя реквизиты коммерческих фирм (их руководители имели процент от незаконной сделки), покупали продукцию «Гомельстекла» в торговых домах предприятия — а потом по поддельным документам перепродавали за наличные производителям стеклопакетов из Беларуси и России.

В деле замешаны должностные лица «Гомельстекла», его дочернего предприятия, торгового дома, а также предприниматели.

Общий доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, — более 1 млн рублей.

Братьям, бывшему директору ПУП «Полигласс» «Гомельстекла» и предпринимателю из Бобруйска, предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере; двум директорам коммерческих структур из Бобруйска и Гомеля и неработающему жителю Гомеля — в пособничестве; бывшему директору «Торговый дом «Стекло» — в злоупотреблении служебными полномочиями.

Также, по версии следствия, заместитель начальника цеха полированного стекла «Гомельстекла» и заместитель директора — начальник цеха ПУП «Полигласс» ОАО «Гомельстекло» в 2017 году оказывали содействие двум братьям в своевременном изготовлении и отгрузке необходимого для них количества стеклоизделий. Их действия квалифицированы как покушение на получение взятки.

На имущество всех обвиняемых, в том числе автомобили, земельные участки, недостроенные жилые дома на общую сумму более 2,3 млн рублей, наложен арест.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле завершено расследование многоэпизодного уголовного дела.
 
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