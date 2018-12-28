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В Буда-Кошелево задержали начальника местного ЖКХ
29.12.2018 15:30 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле возбудили уголовное дело в отношении директора «Буда-Кошелевского коммунальника», сообщает СК.
Должностному лицу предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий.
Мужчина заключен под стражу.
Предположительно, речь идет о Сергее Мишакове — именно он значится руководителем на
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Мужчину обвиняют в коррупции.
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