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В Буда-Кошелево задержали начальника местного ЖКХ

29.12.2018 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле возбудили уголовное дело в отношении директора «Буда-Кошелевского коммунальника», сообщает СК.

Должностному лицу предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий.

Мужчина заключен под стражу.

Предположительно, речь идет о Сергее Мишакове — именно он значится руководителем на сайте предприятия.

 
Теги: Гомель
 
 
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