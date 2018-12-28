Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

У Сморгонской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» есть добрая традиция – дарить радость детям, которые из-за болезни вынуждены провести праздники в стенах детского отделения больницы. Сегодня, 29 декабря, желанные гости посетили детей и вручили им подарки.





К поздравлениям, которые приготовила детям районная организация «БСЖ», присоединился и председатель райисполкома Геннадий Хоружик. Он отметил, что очень хочется, чтобы настроение, с которым дети встречали гостей, способствовало их дальнейшему выздоровлению.

Вместе с приглашёнными Снегурочкой, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, гости взяли детей за руки и встали в большой хоровод. Все дружно исполнили новогодние песни и поиграли в подвижные игры.

Обращаясь к родителям и их детям, председатель Сморгонской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Анна Джумкова искренне пожелала, чтобы вместо таблеток, детки ели конфетки. После этих слов Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому ребёнку сладкий подарок.





























Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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