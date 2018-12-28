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Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

29.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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У Сморгонской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» есть добрая традиция – дарить радость детям, которые из-за болезни вынуждены провести праздники в стенах детского отделения больницы. Сегодня, 29 декабря, желанные гости посетили детей и вручили им подарки.

Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

К поздравлениям, которые приготовила детям районная организация «БСЖ», присоединился и председатель райисполкома Геннадий Хоружик. Он отметил, что очень хочется, чтобы настроение, с которым дети встречали гостей, способствовало их дальнейшему выздоровлению.

Вместе с приглашёнными Снегурочкой, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, гости взяли детей за руки и встали в большой хоровод. Все дружно исполнили новогодние песни и поиграли в подвижные игры.

Обращаясь к родителям и их детям, председатель Сморгонской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Анна Джумкова искренне пожелала, чтобы вместо таблеток, детки ели конфетки. После этих слов Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому ребёнку сладкий подарок.

Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

Ребята из детского отделения Сморгонской ЦРБ получили новогодние подарки

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора. 

 
 
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У Сморгонской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» есть добрая традиция – дарить радость детям, которые из-за болезни вынуждены провести праздники в...
 
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