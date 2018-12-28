Кто стал лучшим? Сморгонская молодёжь подвела итоги года

28 декабря в районном Центре культуры в формате новогоднего «Голубого огонька» состоялась традиционная рождественская встреча, организованная райкомом ОО «БРСМ» и отделом идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома для актива работающей молодежи района.

Несмотря на то, что мероприятие проходило в игровой форме, здесь все-таки нашлось место для подведения итогов о проделанной работе за год.

















Так, за активную жизненную позицию в организации и реализации районных мероприятий были отмечены «первички» БРСМ: районного Центра культуры, «Сморгоньсиликатобетона», СМТ №41, «Сморгонского завода оптического станкостроения».

- Обычно мы подводим итоги два раза в год: первый раз на День молодежи, а второй - в конце года, - поясняет первый секретарь райкома БРСМ Татьяна Гетманович. – Этот год для нас стал очень плодотворным в плане проделанной работы и достижения результатов. Сегодня членами БРСМ в Сморгонском районе являются 1713 человек. Каждый вносит свой вклад в развитие молодежной политики в нашем районе. Этому свидетельствует ряд ярких побед и высоких результатов на областных этапах конкурсов и соревнованиях.





Татьяна ГЕТМАНОВИЧ

В этом году сморгонцы завоевали два первых места на областном конкурсе сочинений, эссе и стихов «Мая Беларусь. Мая будучыня». В конкурсе патриотической песни в номинации «Дуэт» у наших ребят гран-при. На областном турслете мы стали шестыми. Семья из Сморгонского района на областном этапе сельскохозяйственного проекта «Властелин села» заняла второе место. Лучший молодой специалист Гродненской области – представительница Сморгони. При плане трудоустройства в студенческие отряды 437 человек в этом году 410 школьников и студентов из Сморгонского района получили возможность работать. Большой вклад в трудоустройство молодежи внесли Анна Буранко (СШ №6), Виктор Климович (СШ №1), Елена Балундо (Синьковская СШ), Анастасия Якштас (руководитель студенческих отрядов и руководитель школы «Лидер»).

За активное участие в реализации государственной молодежной политики в Сморгонском районе и плодотворную работу в деятельности БРСМ благодарности и подарки райкома «БРСМ» и отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома получили секретари «первичек»: Оксана Мрочко (Сморгонский райисполком), Игорь Сорока (Сморгонский литейно-механический завод). Лучший молодой специалист Гродненской области Вероника Трушкова также была удостоена благодарности и подарка.

Не осталось незабытым и волонтерское движение «Доброе сердце», и деятельность молодежных отрядов охраны правопорядка, активное участие в которых приняли члены БРСМ Тереза Автушко (Войстомская БШ) Ольга Дорофей (Сморгонский хлебозавод) и «первички» Сольской СШ и предприятия «Сморгонские молочные продукты».

На протяжении года в газете «Светлы шлях», на сайте редакции, по телевидению и радио было выпущено более 100 материалов, посвященных деятельности районной организации «БРСМ». Коллективу редакции также от райкома БРСМ была вручена благодарность.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.