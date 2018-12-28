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Кто стал лучшим? Сморгонская молодёжь подвела итоги года

29.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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28 декабря в районном Центре культуры в формате новогоднего «Голубого огонька» состоялась традиционная рождественская встреча, организованная райкомом ОО «БРСМ» и отделом идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома для актива работающей молодежи района.

Несмотря на то, что мероприятие проходило в игровой форме, здесь все-таки нашлось место для подведения итогов о проделанной работе за год. 

Кто стал лучшим? Сморгонская молодёжь подвела итоги года

Кто стал лучшим? Сморгонская молодёжь подвела итоги года

Кто стал лучшим? Сморгонская молодёжь подвела итоги года

Кто стал лучшим? Сморгонская молодёжь подвела итоги года

Так, за активную жизненную позицию в организации и реализации районных мероприятий были отмечены «первички» БРСМ: районного Центра культуры, «Сморгоньсиликатобетона», СМТ №41, «Сморгонского завода оптического станкостроения».

- Обычно мы подводим итоги два раза в год: первый раз на День молодежи, а второй - в конце года, - поясняет первый секретарь райкома БРСМ Татьяна Гетманович. – Этот год для нас стал очень плодотворным в плане проделанной работы и достижения результатов. Сегодня членами БРСМ в Сморгонском районе являются 1713 человек. Каждый вносит свой вклад в развитие молодежной политики в нашем районе. Этому свидетельствует ряд ярких побед и высоких результатов на областных этапах конкурсов и соревнованиях.

Кто стал лучшим? Сморгонская молодёжь подвела итоги года

Татьяна ГЕТМАНОВИЧ

В этом году сморгонцы завоевали два первых места на областном конкурсе сочинений, эссе и стихов «Мая Беларусь. Мая будучыня». В конкурсе патриотической песни в номинации «Дуэт» у наших ребят гран-при. На областном турслете мы стали шестыми. Семья из Сморгонского района на областном этапе сельскохозяйственного проекта «Властелин села» заняла второе место. Лучший молодой специалист Гродненской области – представительница Сморгони. При плане трудоустройства в студенческие отряды 437 человек в этом году 410 школьников и студентов из Сморгонского района получили возможность работать. Большой вклад в трудоустройство молодежи внесли Анна Буранко (СШ №6), Виктор Климович (СШ №1), Елена Балундо (Синьковская СШ), Анастасия Якштас (руководитель студенческих отрядов и руководитель школы «Лидер»).

За активное участие в реализации государственной молодежной политики в Сморгонском районе и плодотворную работу в деятельности БРСМ благодарности и подарки райкома «БРСМ» и отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома получили секретари «первичек»: Оксана Мрочко (Сморгонский райисполком), Игорь Сорока (Сморгонский литейно-механический завод). Лучший молодой специалист Гродненской области Вероника Трушкова также была удостоена благодарности и подарка.

Не осталось незабытым и волонтерское движение «Доброе сердце», и деятельность молодежных отрядов охраны правопорядка, активное участие в которых приняли члены БРСМ Тереза Автушко (Войстомская БШ) Ольга Дорофей (Сморгонский хлебозавод) и «первички» Сольской СШ и предприятия «Сморгонские молочные продукты».

На протяжении года в газете «Светлы шлях», на сайте редакции, по телевидению и радио было выпущено более 100 материалов, посвященных деятельности районной организации «БРСМ». Коллективу редакции также от райкома БРСМ была вручена благодарность.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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28 декабря в районном Центре культуры в формате новогоднего «Голубого огонька» состоялась традиционная рождественская встреча, организованная райкомом ОО «БРСМ»...
 
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