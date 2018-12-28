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В Минске ищут девушку-подростка, которая ушла из РНПЦ психического здоровья и пропала

29.12.2018 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске девушка-подросток ушла из РНПЦ психического здоровья и пропала. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Стешиц Маргарита Ивановна (31.05.2002 года рождения) 26 декабря самовольно покинула территорию ГУ РНПЦ психического здоровья по адресу г. Минск, Долгиновский тракт, 160.

До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 15−16 лет, рост составляет 164 сантиметра, девушка среднего телосложения, носит светло-русые длинные волосы.

На ней была салатовая куртка, черные штаны и коричневые сапоги.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка ушла 26 декабря и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
 
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