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В Минске ищут девушку-подростка, которая ушла из РНПЦ психического здоровья и пропала
29.12.2018 16:27 — Новости Общества | Tut.by
В Минске девушка-подросток ушла из РНПЦ психического здоровья и пропала. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд
Стешиц Маргарита Ивановна (31.05.2002 года рождения) 26 декабря самовольно покинула территорию ГУ РНПЦ психического здоровья по адресу г. Минск, Долгиновский тракт, 160.
До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 15−16 лет, рост составляет 164 сантиметра, девушка среднего телосложения, носит светло-русые длинные волосы.
На ней была салатовая куртка, черные штаны и коричневые сапоги.
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Девушка ушла 26 декабря и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
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