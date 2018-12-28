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Что меняется в Беларуси с 1 января?

29.12.2018 16:47 — Новости Общества | БДГ  
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С нового 2019 года в Беларуси вырастет стоимость коммунальных услуг, увеличится пенсионный возраст и подрастут минимальные зарплаты. Что еще изменится в стране с наступлением 1 января?

Повышение пенсионного возраста

Данный процесс власти «растянули»: с будущего года пенсионный возраст станет больше еще на полгода. Изменится также и минимальный стаж, который будет положен для получения пенсии в Беларуси. таким образом, с 1 января пенсионный возраст в стране увеличится до 61,5 года для мужчин, до 56,5 для женщин. Минимальный страховой стаж, который необходим для получения пенсии, соответственно увеличится с 16,5 до 17 лет.

11 апреля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ, который поставил точку в вопросе повышения пенсионного возраста. За 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

 Повышение пенсий военных и денежных выплат срочникам 

С 1 января комиссариаты Минска и областей произведут перерасчет размеров пенсионных выплат военным, в результате чего пенсии вырастут примерно на 6%. Увеличится также денежное довольствие солдат-срочников. С 1 января размер денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы увеличится более чем в два раза и составит от 29,25 до 62,79 рублей в месяц, в зависимости от должности и классной квалификации специалиста. Повышение денежного довольствия касается только солдат и сержантов, проходящих срочную военную службу.

Коммуналка дорожает для всех, тунеядцы будут платить в особом порядке

В Беларуси идет процесс постепенного выхода на оплату 100% стоимости коммунальных услуг населением. С будущего года стоимость ЖКУ в стране снова вырастет. С 1 января вырастет стоимость услуг газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня 2019 года повысится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

С 1 января в стране меняется расчет за ЖКУ для так называемых тунеядцев. Уже с января они будут платить за горячую воду ее полную стоимость , а с 1 октября будущего года граждане, попавшие в список не занятых в экономике, будут платить по полной стоимости за теплоснабжение жилых помещений.

Напомним, что база «тунеядцев» заработала в Беларуси с 1 декабря. Туда внесены такие данные, как Ф.И.О. «незанятого в экономике трудоспособного гражданина», дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства. В базу на момент ее запуска были включены данные около 500 тыс. человек.

Рост минималки и базовой величины

С 1 января в Беларуси будет повышена минимальная заработная плата, до 330 рублей. Наниматель обязан применять этот показатель (минимальную зарплату) как низшую границу оплаты труда работников с учетом отработанного рабочего времени. 

Отдельно с января будут увеличены на 30-35% зарплаты в строительной сфере, также планируется сократить разрыв в зарплатах строителей Минска и других регионов. 

С нового года в Беларуси будет увеличена базовая величина. Об этом говорится в постановлении  Совета министров №956 от 27 декабря 2018 года. С 1 января 2019 года базовая величина составит 25,5 рубля, то есть на один рубль больше, чем составляет сейчас. К базовой привязаны размеры госвыплат и штрафов.

Изменятся лимиты на ввоз товаров и посылки

С 1 января 2019 года для граждан Беларуси снижается лимит на ввоз товаров из-за границы: до 500 евро и 25 кг согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии и инициативе РФ. При этом в Беларуси вырастет лимит на беспошлинные посылки, однако тут есть нюансы. Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки будет увеличен с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности), однако разовая норма одного отправления составит 22 евро и 10 кг согласно указу №490 «О таможенном регулировании» был подписан 22 декабря.

Изменится время приема врачей и оформления больничных

Минздрав с 1 января на 3–5 минут увеличил нормы времени, которое врачи тратят на одного пациента. Для врачей общей практики на прием взрослого пациента будут отведено 18 минут (ранее 15 минут), а узкие специалисты на первичный прием взрослого и детского населения будут тратить 20 минут вместо прежних 15. Новые нормы, по мнению чиновник, должны улучшить имидж первичного звена здравоохранения.

Также В Беларуси внесены изменения в порядок оформления листов нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 года №1/1. Нововведения будут действовать с 31 января 2019 года.

Отменяется указ о лжепредпринимательстве

1 января 2019 года прекращается действие указа №488, касающегося предупреждения возникновения рискованных субъектов хозяйствования. Об этом  сообщил в парламенте заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. Указ был принят в 2012 году. Его главной целью стала борьба с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов.

Комитет госконтроля также сообщал, что с 1 января 2019 года контролирующие органы будут проводить выборочные проверки предприятий и организаций с высоким уровнем риска нарушения законодательства.

ИП смогу выбирать систему налогообложения 

Индивидуальным предпринимателям разрешат самим выбирать режим налогообложения. Например, по-прежнему платить единый налог, или перейти на упрощённую систему налогообложения, или начать платить по общей системе уплаты подоходного налога.

Кроме того, в будущем году планируется оставить лишь общие ставки единого налога, дифференцированные по регионам: Минск, областные центры, райцентры и города районного подчинения, сельская местность. Увеличивать налоги на местах будет запрещено, а вот уменьшать - можно, максимум до двух раз. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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С нового 2019 года в Беларуси вырастет стоимость коммунальных услуг, увеличится пенсионный возраст и подрастут минимальные зарплаты. Что еще изменится в стране с...
 
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