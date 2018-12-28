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Что меняется в Беларуси с 1 января?
29.12.2018 16:47 — Новости Общества | БДГ
С нового 2019 года в Беларуси вырастет стоимость коммунальных услуг, увеличится пенсионный возраст и подрастут минимальные зарплаты. Что еще изменится в стране с наступлением 1 января?
Повышение пенсионного возраста
Данный процесс власти «растянули»: с будущего года пенсионный возраст станет больше еще на полгода. Изменится также и минимальный стаж, который будет положен для получения пенсии в Беларуси. таким образом, с 1 января пенсионный возраст в стране увеличится до 61,5 года для мужчин, до 56,5 для женщин. Минимальный страховой стаж, который необходим для получения пенсии, соответственно увеличится с 16,5 до 17 лет.
11 апреля 2016 года Александр Лукашенко
Повышение пенсий военных и денежных выплат срочникам
С 1 января комиссариаты Минска и областей произведут перерасчет размеров пенсионных выплат военным, в результате чего пенсии вырастут примерно на 6%. Увеличится также денежное довольствие солдат-срочников. С 1 января размер денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы увеличится более чем в два раза и составит от 29,25 до 62,79 рублей в месяц, в зависимости от должности и классной квалификации специалиста. Повышение денежного довольствия касается только солдат и сержантов, проходящих срочную военную службу.
Коммуналка дорожает для всех, тунеядцы будут платить в особом порядке
В Беларуси идет процесс постепенного выхода на оплату 100% стоимости коммунальных услуг населением. С будущего года стоимость ЖКУ в стране снова вырастет. С 1 января вырастет стоимость услуг газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня 2019 года повысится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.
С 1 января в стране меняется расчет за ЖКУ для так называемых тунеядцев. Уже с января они
Напомним, что
Рост минималки и базовой величины
С 1 января в Беларуси будет
Отдельно с января будут увеличены на 30-35% зарплаты в строительной сфере, также планируется сократить разрыв в зарплатах строителей Минска и других регионов.
С нового года в Беларуси будет
Изменятся лимиты на ввоз товаров и посылки
С 1 января 2019 года для граждан Беларуси
Изменится время приема врачей и оформления больничных
Минздрав с 1 января на 3–5 минут увеличил нормы времени, которое врачи тратят на одного пациента. Для врачей общей практики на прием взрослого пациента будут отведено 18 минут (ранее 15 минут), а узкие специалисты на первичный прием взрослого и детского населения будут тратить 20 минут вместо прежних 15. Новые нормы, по мнению чиновник, должны улучшить имидж первичного звена здравоохранения.
Также В Беларуси внесены изменения в порядок оформления листов нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 года №1/1. Нововведения будут действовать с 31 января 2019 года.
Отменяется указ о лжепредпринимательстве
1 января 2019 года
Комитет госконтроля также сообщал, что с 1 января 2019 года контролирующие органы будут проводить выборочные проверки предприятий и организаций с высоким уровнем риска нарушения законодательства.
ИП смогу выбирать систему налогообложения
Индивидуальным предпринимателям разрешат самим выбирать режим налогообложения. Например, по-прежнему платить единый налог, или перейти на упрощённую систему налогообложения, или начать платить по общей системе уплаты подоходного налога.
Кроме того, в будущем году планируется оставить лишь общие ставки единого налога, дифференцированные по регионам: Минск, областные центры, райцентры и города районного подчинения, сельская местность. Увеличивать налоги на местах будет запрещено, а вот уменьшать - можно, максимум до двух раз.
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С нового 2019 года в Беларуси вырастет стоимость коммунальных услуг, увеличится пенсионный возраст и подрастут минимальные зарплаты. Что еще изменится в стране с...
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