«Ни секунды не пожалела». Как прожила 2018-й сельская звездочка Вика, которая «рвала» всех на олимпиадах

Выпускница средней школы агрогородка Федоры Виктория Терлецкая, которая три года под ряд побеждала на республиканской олимпиаде по белорусскому языку и набрала при поступлении 398 баллов из 400, как и планировала, поступила на фармацевтический факультет Белорусского государственного медицинского университета. Спросили девушку, как она прожила 2018-й и как планирует встречать новый год.





Первая сессия у девушки еще впереди. В январе она будет сдавать дифференцированный зачет по истории и экзамен по биологии. За первые месяцы учебы в медвузе Вика о своем выборе не пожалела:

— Ни капли, ни минуты, ни секунды не пожалела и очень рада. Конечно, немного сомневалась первое время. Говорили, что фармфак — это отделение торгового колледжа. На самом деле ничего подобного. Первый месяц мы думали, что над нами издеваются. Нам давали настолько глубокое образование, что его явно хватит на что-то более широкое, чем аптека. Нам не позавидуешь. Медуниверситет — это очень сложно. Предупреждали, конечно, что будет сложно, но никто не говорил, что настолько.

Девушке предоставили комнату в общежитии. Условиями студентка довольна.

— Общежитие дали в студенческой деревне в двух минутах ходьбы от университета. Общежитие квартирного типа — самое лучшее. В моей комнате два человека, в соседней — три. У нас общие ванная, кухня и коридорчик.

Новый год девушка проведет дома, с мамой и братом:

— Хочу приехать домой и просто быть счастливой со своей семьей. Вот и все.