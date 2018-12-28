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«Ни секунды не пожалела». Как прожила 2018-й сельская звездочка Вика, которая «рвала» всех на олимпиадах
29.12.2018 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Выпускница средней школы агрогородка Федоры Виктория Терлецкая, которая три года под ряд
Первая сессия у девушки еще впереди. В январе она будет сдавать дифференцированный зачет по истории и экзамен по биологии. За первые месяцы учебы в медвузе Вика о своем выборе не пожалела:
— Ни капли, ни минуты, ни секунды не пожалела и очень рада. Конечно, немного сомневалась первое время. Говорили, что фармфак — это отделение торгового колледжа. На самом деле ничего подобного. Первый месяц мы думали, что над нами издеваются. Нам давали настолько глубокое образование, что его явно хватит на что-то более широкое, чем аптека. Нам не позавидуешь. Медуниверситет — это очень сложно. Предупреждали, конечно, что будет сложно, но никто не говорил, что настолько.
Девушке предоставили комнату в общежитии. Условиями студентка довольна.
— Общежитие дали в студенческой деревне в двух минутах ходьбы от университета. Общежитие квартирного типа — самое лучшее. В моей комнате два человека, в соседней — три. У нас общие ванная, кухня и коридорчик.
Новый год девушка проведет дома, с мамой и братом:
— Хочу приехать домой и просто быть счастливой со своей семьей. Вот и все.
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«Ни секунды не пожалела». Как прожила 2018-й сельская звездочка Вика, которая «рвала» всех на олимпиадах
Выпускница средней школы агрогородка Федоры Виктория Терлецкая, которая три года под ряд побеждала на республиканской олимпиаде по белорусскому языку и набрала...
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