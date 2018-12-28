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Досмотры и перекрытия движения. Что ждет гродненцев в городе в новогоднюю ночь
29.12.2018 17:05 — Новости Общества | Tut.by
В новогоднюю ночь в Гродно ожидаются праздничные мероприятия. Основные пройдут с 01.00 до 04.00 на площади Ленина. В 02.00 часа в парке им. Жилибера будет салют. На площади Ленина милиция турникетами оградит «территорию безопасности» с КПП, где будет личный досмотр граждан.
Попасть на мероприятие на площадь Ленина можно через 5 контрольно-пропускных пунктов, обозначенных на схеме цифрами,
Милиция рекомендует брать с собой минимальное количество вещей. Запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, проносить спиртные напитки.
— Напоминаем, что, придя на праздник, вы являетесь участниками массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Также не будут пускать на площадь людей с домашними животными и на велосипедах.
В связи с праздником в центре Гродно с 22.30 часов 31 декабря до 04.30 часов 1 января будет закрыто движение транспорта на следующих улицах:
— ул. Ожешко (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Советской);
— ул. Социалистическая (от пересечения с ул. Карбышева до пересечения с ул. Ожешко);
— ул. Дзержинского (от пересечения с ул. Ожешко до пересечения с ул. 1 Мая);
— ул. Горького (от пресечения с ул. Мицкевича до пересечения с ул. Дзержинского).
Объезд возможен по улицам Мицкевича, 17 сентября, Тимирязева, Ожешко (от пересечения с ул. Тимирязева до пересечения с ул. Ленина), Карбышева, Телеграфной, пер. Телеграфному, пер. Виленскому и Б.Троицкой.
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В новогоднюю ночь в Гродно ожидаются праздничные мероприятия. Основные пройдут с 01.00 до 04.00 на площади Ленина. В 02.00 часа в парке им. Жилибера будет салют. На площади...
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