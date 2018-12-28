К нам стучится Новый год!





Вместе с веселыми Клоунами звали Зиму, с Зимой и Снегурочкой водили хоровод, обрадовались, когда в гости пришли хитрая Лисичка и добрый Мишка, со Снеговиком с удовольствием поиграли в снежки, а на музыкальных инструментах сыграли, чтобы, услышав веселую музыку, поскорей пришел Дедушка Мороз. И он действительно пришел, да не с пустыми руками, а с большим красным мешком, оттуда он доставал конфеты и раздавал ребятам. Но не просто так, а за стихи, которые малыши смогли выучить, за рисунки, которые нарисовали специально для него, и еще за то, что детишки такие веселые и нарядные. Так проходил новогодний утренник в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сейчас здесь занимается 23 ребенка, и почти все они с мамами, папами, бабушками пришли на этот утренник.

Давно так не радовался и не чувствовал себя, как в детстве, не водил возле елки хоровод, признался председатель районного Совета депутатов Геннадий Липский. Он поблагодарил ребят и педагогов за эту подаренную радость, а чтобы малыши здесь могли не только играть, но и смотреть свои любимые мультики, передал сертификат на приобретение телевизора — это подарок от районного Совета депутатов и от всего депутатского корпуса района.

От имени главы района и от всего исполнительного комитета ребят, их родителей и педагогов Центра с Новым годом и Рождеством поздравил заместитель председателя райисполкома Дмитрий Тимченко. Это замечательные праздники, их ждут с нетерпением и всегда загадывают желания. О чем мечтают, чего хотят дети? Наверное, конфет — пусть их будет много целый год, пожелал Дмитрий Игоревич, а для родителей главное — чтобы здоровы и счастливы были их дети, пусть и эта мечта обязательно исполнится. Добра, света и улыбок в каждом доме и побольше детей в каждой семье, чтобы их звонкими голосами полнились детские учреждения района, — такое новогоднее пожелание сказала начальник отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома Светлана Лисица. От райисполкома, от отдела по образованию подарком коррекционному Центру и его воспитанникам стали игрушки и развивающие игры, сладости.

Директор ЦКРОиР Людмила Сергейчик поблагодарила гостей за их добрые слова, за подарки и порадовала коллег и ребят новостью, что скоро у них появится батут — новогодний привет от шефов — ОАО «Глусский райагропромтехснаб». Судя по радостным возгласам, такого подарка и взрослые, и дети ждали давно: одни — чтобы еще эффективнее работать, другие — чтобы еще быстрее развиваться.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

Больше фото здесь