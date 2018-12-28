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В Барановичах пьяный прапорщик избил двух рядовых и получил срок

29.12.2018 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд вынес приговор прапорщику, который находясь в состоянии алкогольного опьянения избил двух срочников. Он получил три года колонии, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Вердикт суд Барановичского района и города Барановичи в выездном судебном заседании вынес 28 декабря.

«Обвиняемый, проходя военную службу в должности старшины роты материально-технического обеспечения радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО, в воинском звании „прапорщик“, будучи в состоянии алкогольного опьянения, желая показать свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы, в нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, применил в отношении двух военнослужащих срочной службы физическое насилие, выразившиеся в нанесении ударов по различным частям тела, чем причинил одному рядовому легкие телесные повреждения и телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, а другому рядовому — побои», — говорится в постановлении суда.

Прапорщик был признан виновным по ч.2 ст. 443 УК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
 
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