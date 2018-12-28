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Новогоднее поздравление Лукашенко все еще не записано

29.12.2018 20:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Работа над новогодним обращением Александра Лукашенко к белорусам продолжается. Об этом в эфире программы «Макаенка, 9» рассказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Она призналась, что запись новогоднего обращения президента Беларуси — одно из самых сложных мероприятий для нее в году.

«На эту минуту (пресс-секретарь упомянула сегодняшнюю дату, 29 декабря — прим. TUT.BY) обращение не записано, активная работа продолжается. Предварительно, запись запланирована на 30 декабря», — рассказала Наталья Эйсмонт.

По ее словам, рабочая группа в Администрации президента переписывала черновой вариант обращения раз пять. «Сейчас конечный вариант у президента, он его анализирует, дошлифовывает. У президента так: зацепился за запятую — переписываем абзац, за слово — переписываем страницу», — рассказала пресс-секретарь Александра Лукашенко.

 
 
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«На эту минуту (пресс-секретарь упомянула сегодняшнюю дату, 29 декабря - прим. TUT.BY) обращение не записано, активная работа продолжается. Предварительно, запись...
 
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