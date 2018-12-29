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Итоги свадебного сезона 2018

29.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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Свадьба — одно из главных событий в жизни любого человека. И мы рады, что благодаря конкурсу «Свадебный сезон» можем рассказать о реальных историях любви борисовчан.

 
 
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Свадьба — одно из главных событий в жизни любого человека. И мы рады, что благодаря конкурсу «Свадебный сезон» можем рассказать о реальных историях любви...
 
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