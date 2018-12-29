МВД увеличило ежегодную квоту на предоставление статуса беженцев

Беларусь установила квоты на предоставление статуса беженцев в 2019 году. В следующем году Беларусь может принять на 100 беженцев больше, чем в уходящем. Постановление МВД о распределительных квотах опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

На 2019 год МВД устанавливает следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища:

Брестская область — 150 человек;

Витебская область — 190 человек;

Гомельская область — 190 человек;

Гродненская область — 110 человек;

Минская область — 130 человек;

Могилевская область — 130 человек.

Статус беженца в 2019 году смогут получить 900 человек.

Напомним, в 2018 году статус беженца могли получить 800 человек , как и в 2017 году . Больше всего беженцев Беларусь была готова принять в 2016 и 2015 годах — по 1200 человек ежегодно. А вот в 2013 и 2014 квоты были намного меньше — всего 220 человек .