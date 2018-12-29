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МВД увеличило ежегодную квоту на предоставление статуса беженцев
30.12.2018 00:37 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь установила квоты на предоставление статуса беженцев в 2019 году. В следующем году Беларусь может принять на 100 беженцев больше, чем в уходящем. Постановление МВД о распределительных квотах
На 2019 год МВД устанавливает следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища:
Брестская область — 150 человек;
Витебская область — 190 человек;
Гомельская область — 190 человек;
Гродненская область — 110 человек;
Минская область — 130 человек;
Могилевская область — 130 человек.
Статус беженца в 2019 году смогут получить 900 человек.
Напомним, в 2018 году статус беженца могли получить
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В следующем году Беларусь может принять на 100 беженцев больше, чем в уходящем.
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