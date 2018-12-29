Как будет работать в новогоднюю ночь транспорт и метро в Минске

В новогоднюю ночь работа метро будет продлена до 4 утра. При этом нужно учесть, что некоторые городские маршруты будут курсировать реже. Обо всех корректировках предупреждает предприятие «Столичный транспорт и связь».
Метро в новогоднюю ночь
31 декабря работу метро продлят до 04.00. Причем с полночи и до закрытия интервал движения составит 6 минут, рассказали TUT.BY в столичном метрополитене.
Станции «Немига», «Октябрьская» и «Фрунзенская» будут закрываться чуть позже, в 04.15 — чтобы все пассажиры могли вернуться домой от ближайших праздничных площадок. Утром 1 января подземка начнет работу, как обычно, с 05.30.
Городской транспорт
Из-за роста пассажиропотока увеличат количество транспорта:
— начиная с 24 декабря по 7 января, в период с 10.00 до 22.00, на автобусном маршруте № 1;
— 30 и 31 декабря в период с 10.00 до 20.00 на автобусах № 9Д, 22, 24, 29, 42, 43Д, 54, 60, 69, 73, 74С, 78, 85С, 90, 99, 102, 104, 112С, 113С, 121, 921, а также троллейбусах № 2, 6, 16, 20, 22, 27, 29, 33, 46, 60 и трамвайных маршрутах № 1, 3.
Но по причине изменения режима работы крупных торговых площадок 31 декабря: автобусы № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э работать не будут, будет курсировать автобус № 134с, а на маршрутах № 130, 140 уменьшат количество подвижного состава.
31 декабря автобусы работают по графику воскресного дня, троллейбусы — как в воскресенье. Трамваи по графику выходного.
Для удобства пассажиров в новогоднюю ночь с 00.00 до 05.00 организуют работу автобусов:
Также задействуют резервный наземный транспорт и метро для перевозки людей после салюта (в 01.45) и праздничных мероприятий (04.00 1 января).
Пригородный транспорт
31 декабря последние рейсы на экспрессных пригородных маршрутах будут отправляться:
— по маршруту № 485-ТК (Бровки) от Комаровского рынка в 21.30, от пос. Бровки в 21.25;
— № 492-ТК (Мачулищи) от ДС Дружная в 22.00, от р/к Мачулищи в 21.20;
— № 493-ТК (Самохваловичи) от ДС Дружная в 21.40, от аг. Самохваловичи в 20.55;
— № 499-ТК (Заславль) от АВ Центральный в 21.45, от г. Заславль в 22.00;
— № 1054-ТК (Михановичи) из Минска в 21.40, от аг. Михановичи в 21.00;
— № 1131-ТК (Атолино) от АВ Центральный в 21.58; от аг. Атолино в 21.15;
— № 1397-ТК (Стайки) от ст. м. Могилевская в 21.20, от д. Стайки в 21.43;
— № 1540-ТК (Юзуфово) от Комаровского рынка в 21:10, от д. Юзуфово в 20.35.
1 января экспрессные пригородные маршруты курсируют по графику воскресного дня, но с некоторыми изменениями. Подробнее на сайте «Столичного транспорта и связи».
Для удобства пассажиров в новогоднюю ночь с 00.00 до 05.00 организуют работу пригородных автобусов № 343 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи» (интервал 60 минут) и № 429 «ДС Дружная — Атолино» (интервал 90 минут).
Все пригородные автобусы 31 декабря и 1 января будут работать по графику воскресенья.
Но из-за снижения пассажиропотока отменят некоторые рейсы пригородных автобусов.
Так, 31 декабря не будут выполнятся рейсы: № 396А — МТЗ Колодищи (23.45), № 343 — ж/д ст. Колодищи (23.10), № 289 — Луговая Слобода (22.50), № 242 — Колодищи, Полигон (22.10), № 429 — Атолино (23.09, 23.45).
А 1 января отменят пригородные автобусные рейсы (для удобства поиска используйте комбинацию клавиш Ctrl+F и введите номер):