Как будет работать в новогоднюю ночь транспорт и метро в Минске

В новогоднюю ночь работа метро будет продлена до 4 утра. При этом нужно учесть, что некоторые городские маршруты будут курсировать реже. Обо всех корректировках предупреждает предприятие «Столичный транспорт и связь».



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Метро в новогоднюю ночь

31 декабря работу метро продлят до 04.00. Причем с полночи и до закрытия интервал движения составит 6 минут, рассказали TUT.BY в столичном метрополитене.

Станции «Немига», «Октябрьская» и «Фрунзенская» будут закрываться чуть позже, в 04.15 — чтобы все пассажиры могли вернуться домой от ближайших праздничных площадок. Утром 1 января подземка начнет работу, как обычно, с 05.30.

Городской транспорт

Из-за роста пассажиропотока увеличат количество транспорта:

— начиная с 24 декабря по 7 января, в период с 10.00 до 22.00, на автобусном маршруте № 1;

— 30 и 31 декабря в период с 10.00 до 20.00 на автобусах № 9Д, 22, 24, 29, 42, 43Д, 54, 60, 69, 73, 74С, 78, 85С, 90, 99, 102, 104, 112С, 113С, 121, 921, а также троллейбусах № 2, 6, 16, 20, 22, 27, 29, 33, 46, 60 и трамвайных маршрутах № 1, 3.

Но по причине изменения режима работы крупных торговых площадок 31 декабря: автобусы № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э работать не будут, будет курсировать автобус № 134с, а на маршрутах № 130, 140 уменьшат количество подвижного состава.

31 декабря автобусы работают по графику воскресного дня, троллейбусы — как в воскресенье. Трамваи по графику выходного.

Для удобства пассажиров в новогоднюю ночь с 00.00 до 05.00 организуют работу автобусов:

— № 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 10 минут;

— № 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 20 минут;

— № 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;

— № 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская», интервал — 16 минут;

— № 43Д «ст.м. Тракторный завод — Степянка», интервал — 20 минут;

— № 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 33 минуты;

— № 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 20 минут;

— № 69 «Вокзал — Масюковщина (автостоянка), интервал — 20 минут;

— № 72 «ДС Шабаны — ст.м. Могилевская», интервал — 16 минут;

— № 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 20 минут;

— № 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;

— № 90 «АС Юго-Западная — Семеняко», интервал — 20 минут;

— № 95 «ДС Калиновского — Степянка» — 4 ед., интервал — 20 минут;

— № 100 «ДС Славинского — Аэропорт «Минск-1», интервал — 12 минут;

— № 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;

— № 112С «АС Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;

— № 113А «ДС Уручье-4 — Областная больница», интервал — 20 минут;

— № 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;

— № 135 «Новая Боровая — ст.м. Уручье», интервал — 30 минут;

— № 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи» интервал — 15 минут;

— № 149 «ДС Запад-3 — ст.м. Кунцевщина — Люцинская», интервал — 20 минут;

— № 153Д «Танковая — ст.м. Уручье», интервал — 16 минут;

— № 159 «ДС Запад-3 — Каменная горка-5», интервал — 15 минут;

— № 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;

— № 921 «ДС Зеленый Луг-6 — ст.м. Восток», интервал — 15 минут;

— № 946 «Воронянского — ст.м. Немига — пл. Бангалор», интервал — 15 минут (в период с 22.00 31 декабря до 02.30 1 января);



Схема: «Столичный транспорт и связь»

В новогоднюю ночь с 00.00 до 05.00 будут работать троллейбусы:

— № 3 «ДС Ангарская-4 — Вокзал», интервал — 18 минут;

— № 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;

— № 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;

— № 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 15 минут;

— № 29 «ДС Калиновского — пл. Мясникова», интервал — 16 минут;

— № 48 «ДС Кунцевщина — Лобанка», интервал — 16 минут;

— № 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зеленый луг-7», интервал — 16 минут;

— № 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;

— № 62 «ДС Уручье-2 — ДС Уручье-4», интервал — 15 минут;

— № 92 «ДС Карастояновой — ДС Чижовка-6», интервал — 16 минут.

А еще трамваи 1 января с 00.00 до 05.00:

№ 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;

№ 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг», интервал — 10 минут.

Также задействуют резервный наземный транспорт и метро для перевозки людей после салюта (в 01.45) и праздничных мероприятий (04.00 1 января).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пригородный транспорт

31 декабря последние рейсы на экспрессных пригородных маршрутах будут отправляться:

— по маршруту № 485-ТК (Бровки) от Комаровского рынка в 21.30, от пос. Бровки в 21.25;

— № 492-ТК (Мачулищи) от ДС Дружная в 22.00, от р/к Мачулищи в 21.20;

— № 493-ТК (Самохваловичи) от ДС Дружная в 21.40, от аг. Самохваловичи в 20.55;

— № 499-ТК (Заславль) от АВ Центральный в 21.45, от г. Заславль в 22.00;

— № 1054-ТК (Михановичи) из Минска в 21.40, от аг. Михановичи в 21.00;

— № 1131-ТК (Атолино) от АВ Центральный в 21.58; от аг. Атолино в 21.15;

— № 1397-ТК (Стайки) от ст. м. Могилевская в 21.20, от д. Стайки в 21.43;

— № 1540-ТК (Юзуфово) от Комаровского рынка в 21:10, от д. Юзуфово в 20.35.

1 января экспрессные пригородные маршруты курсируют по графику воскресного дня, но с некоторыми изменениями. Подробнее на сайте «Столичного транспорта и связи».

Для удобства пассажиров в новогоднюю ночь с 00.00 до 05.00 организуют работу пригородных автобусов № 343 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи» (интервал 60 минут) и № 429 «ДС Дружная — Атолино» (интервал 90 минут).

Все пригородные автобусы 31 декабря и 1 января будут работать по графику воскресенья.

Но из-за снижения пассажиропотока отменят некоторые рейсы пригородных автобусов.

Так, 31 декабря не будут выполнятся рейсы: № 396А — МТЗ Колодищи (23.45), № 343 — ж/д ст. Колодищи (23.10), № 289 — Луговая Слобода (22.50), № 242 — Колодищи, Полигон (22.10), № 429 — Атолино (23.09, 23.45).

А 1 января отменят пригородные автобусные рейсы (для удобства поиска используйте комбинацию клавиш Ctrl+F и введите номер):

— № 249у/249 — Малиновка с отправлением в 6.33

— № 286А/286 — дачи Городище — 6.00, 7.00, 8.15, 9.40

— № 263А/263 — Липовая Колода — 6.00, 7.15, 8.40

— № 236 — с/т Ветеран — 7.45

— № 280 — Казеково — 7.30

— № 216 — Соломоречье — 6.35

— № 270 — Мачулищи — 6:58, 8.50

— № 288 — Каменец — 7.45

— № 309А — с/т Солнечный — 8:55

— № 242 — Колодищи (Полигон) — 5.30, 6.23, 7.24

— № 271 — Старина — 6.56

— № 306 — Колодищи — 5.45, 6.48, 7.23, 8.12

— № 343 — ж/д ст. Колодищи — 6.02, 7.00, 8.04, 9.05, 10.33, 11.59

— № 241С — Лысая гора — 17.00

— № 222 — Заболотье — 6.40, 8.25

— № 337 — Областная больница — 7.25

— № 267 — Большевик — 6.00, 11.25

— № 325 — Богушово — 6.00

— № 200Б — Дубенцы — 7.40

— № 201/201А — Паздерки — 6.05, 7.40

— № 298 — Черемуха — 7.44

— № 250 — Лисовщина — 6.38

— № 213/211 — Мариполь — 7.19

— № 279у/279 — Атолино — 5.29

— № 279 — Атолино — 6.04, 8.54, 9.34, 10.14

— № 359 — Леонтьевичи — 7.50

— № 339 — Заболотье — 6.49

— № 419/219 — проф. БНТУ — 6.21

— № 219 — проф. БНТУ — 6.00

— № 419 — проф. БНТУ — 7.12

— № 227 — Минское море — 16.15

— № 225 — ГУ «Юность» — 7.30

— № 231А — Поповичи — 6.00

— № 208 — Великое Село — 9.20

— № 293 — Дегтяревка — 7.25

— № 296 — Дубовый Лес — 8.38

— № 365 — Малявки — 5.32, 11.00

— № 210 — Аксаковщина — 12.56

— № 274 — Дружба — 5.35, 7.20, 9.10

— № 312 — Мацевичи — 5.44

— № 316 — Мацевичи — 7.41

— № 239 — Заболотье — 7.00

— № 303 — Привольный — 5.50, 7.30, 8.45

— № 273 — Сокол — 6.14, 7.50

— № 397/388 — Стайки — 5.40, 6.30, 7.30

— № 221А — Бродок — 6.10

— № 301 — Вышково — 6.43

— № 223 — Новое поле — 7.15

— № 212/244 — Жуковка — 6.00, 6.55, 9.15

— № 202 — Нелидовичи — 6.20, 9.13

— № 328 — Головачи — 9.52.